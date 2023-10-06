КНДР постачає Росії артилерію для "священної війни" проти України, — CBS

На думку американських журналістів, очікується, що північнокорейський лідер Кім Чен Ин запитає фінансову і продовольчу допомогу від Кремля для підтримки економіки своєї країни в обмін на підтримку РФ у війні.

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Північна Корея передала Росії артилерію для підтримки війни проти України. Про це повідомляє американський телеканал CBS з посиланням на неназваного чиновника США.

"Не одразу стало зрозуміло, чи є ця передача частиною нового, довгострокового ланцюжка постачання або більш обмеженої партії, а також що Північна Корея отримує в обмін на зброю", — зазначає видання.

Журналісти вважають, що підтримка Москви КНДР, являє собою вершину зустрічі, що відбулася в Москві, коли лідер Північної Кореї Кім Чен Ин прибув потягом до РФ для зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

"Під час цієї зустрічі Кім заявив Путіну, що він може розраховувати на "повну і беззастережну підтримку" Північної Кореї у "священній боротьбі" Росії за свої інтереси безпеки — явне посилання на напад на Україну", — пишуть американські журналісти.

Очікується, що Кім запросить фінансову і продовольчу допомогу від Росії для підтримання економіки Північної Кореї в обмін на свою підтримку в українській війні, а також на передачу зброї та космічних технологій.

Високопоставлений чиновник Південної Кореї висловив занепокоєння перед початком зустрічі двох лідерів, попереджаючи, що поглиблення двосторонніх відносин між Росією та Північною Кореєю може збільшити здатність Кіма погрожувати не лише ближнім азійським союзникам США, таким як Південна Корея і Японія, а й усьому світу.

Після зустрічі Путін натякнув на військове співробітництво з Кімом, і, мабуть, ця співпраця починає набувати форми, зазначає видання.

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Нагадаємо, у вересні західні ЗМІ писали, що США готові "без вагань" відреагувати, якщо КНДР постачатиме зброю у РФ. За словами представника Держдепу Метью Міллера, Штати вже запровадили санкції проти організацій, які сприяли збройовим угодам між Пхеньяном і Москвою.