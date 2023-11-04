"Гарантує безпеку на десятиліття": у Росії заявили, що мають "унікальну" ядерну зброю
Зі слів секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, йдеться про гіперзвукову зброю. Він переконаний, що росіяни "випередили конкурентів".
Росія нібито має "унікальну" ядерну зброю, яка гарантує країні-агресорці безпеку на роки вперед. Про це з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева повідомили 4 листопада в "Інтерфакс-Росія".
"Вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї наша країна випередила конкурентів у цій сфері", — оголосив чиновник на марафоні товариства "Знання" в межах форуму "Росія".
З його слів, РФ володіє "унікальними стратегічними озброєннями". Російський секретар Ради безпеки уточнив, що серед цього озброєння — гіперзвукова зброя, яка "гарантує безпеку на десятиліття вперед".
У Росії провалюються ядерні випробовування
За даними ЗМІ, з липня по жовтень цього року росіяни провели щонайменше шість ядерних випробовувань. Однак, зі слів джерела, усі пуски "скасувались або провалились".
25 жовтня у Росії "тренували" масований ядерний удар. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, з запланованих трьох ракет ЗС РФ вдалося запустити лише одну. З його слів, одна з ракет просто гепнулась біля старту.
4 листопада в українській розвідці розповіли про нещодавні ядерні випробовування у РФ. Виявилось, що російська ракета "Ярс" вже двічі підводила країну-агресорку, збиваючись з курсу.
Нагадаємо, ЗМІ змоделювали ядерний удар США по Москві. Внаслідок нього теоретично загинули б понад 300 тисяч росіян.