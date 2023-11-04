"Гарантує безпеку на десятиліття": у Росії заявили, що мають "унікальну" ядерну зброю

Зі слів секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева, йдеться про гіперзвукову зброю. Він переконаний, що росіяни "випередили конкурентів".

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Росія нібито має "унікальну" ядерну зброю, яка гарантує країні-агресорці безпеку на роки вперед. Про це з посиланням на заяву секретаря Ради безпеки РФ Миколи Патрушева повідомили 4 листопада в "Інтерфакс-Росія".

"Вперше за всю історію існування ракетно-ядерної зброї наша країна випередила конкурентів у цій сфері", — оголосив чиновник на марафоні товариства "Знання" в межах форуму "Росія".

З його слів, РФ володіє "унікальними стратегічними озброєннями". Російський секретар Ради безпеки уточнив, що серед цього озброєння — гіперзвукова зброя, яка "гарантує безпеку на десятиліття вперед".

У Росії провалюються ядерні випробовування

За даними ЗМІ, з липня по жовтень цього року росіяни провели щонайменше шість ядерних випробовувань. Однак, зі слів джерела, усі пуски "скасувались або провалились".

25 жовтня у Росії "тренували" масований ядерний удар. Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, з запланованих трьох ракет ЗС РФ вдалося запустити лише одну. З його слів, одна з ракет просто гепнулась біля старту.

4 листопада в українській розвідці розповіли про нещодавні ядерні випробовування у РФ. Виявилось, що російська ракета "Ярс" вже двічі підводила країну-агресорку, збиваючись з курсу.

Нагадаємо, ЗМІ змоделювали ядерний удар США по Москві. Внаслідок нього теоретично загинули б понад 300 тисяч росіян.