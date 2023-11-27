Пробелы в ядерном щите РФ: эксперты рассказали о масштабном испытании ракеты Сармат

Российские военные намерены провести пробный запуск ракеты над Южным полюсом. Западные эксперты напомнили, что, по некоторым данным, Россия ранее провела не менее 13 испытаний "Сармата", и они были не совсем успешными.

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Россия намерена провести "расширенные" испытания новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-28 "Сармат", которая способна нести до 15 ядерных боеголовок. Западные эксперты указывают на некоторые проблемы с данным вооружением, так как последние 13 испытаний были не совсем успешными. Об этом говорится в материале Army Recognition 27 ноября.

Обозреватели пишут, что тестовый полет "Сармата" который предполагается провести над Южным полюсом, знаменует собой важнейший этап в разработке ракеты и отличается своей масштабностью.

"Сарматы" призваны заменить в стратегическом арсенале России ракеты "Воевода", которые еще носят неофициальное название "Сатана". Официально она была поставлена на боевое дежурство 1 сентября 2023 года, а перед этим прошла всесторонние испытания в 2022 году.

Однако теперь российские военные по указанию президента Владимира Путина намерены провести пробный запуск ракеты над Южным полюсом. По данным американского аналитического центра Nuclear Threat Initiative, в период с 2017 по 2019 год Россия провела не менее 13 испытаний этой ракеты, и эти испытания были не совсем успешными, что ставит под сомнение надежность и эффективность данной системы вооружения.

Кратко о самой мощной МБР России

РС-28 "Сармат" — массивный ракетный комплекс, представляющий собой межконтинентальную баллистическую ракету на жидком топливе массой более 200 тонн. Она способна нести от 10 до 15 ядерных боеголовок индивидуального наведения.

На старте ракета расходует значительное количество топлива, но ступени отделяются, что позволяет ракете сохранять энергию. Третья ступень имеет четыре двигателя, развивающих тягу более 100 тонн, что потенциально увеличивает дальность полета ракеты и затрудняет ее перехват средствами противоракетной обороны противника.

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Одним из главных достоинств "Сармата" является его потенциальная способность обходить существующие системы противоракетной обороны. Впечатляющая дальность полета ракеты составляет 18 000 км, что теоретически позволяет ей поражать самые разные объекты по всему миру. Кроме того, ее боеголовки оснащены специальным оборудованием, что может затруднить их обнаружение в полете как в атмосфере Земли, так и в космосе.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 5 октября в ходе заседания дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что ответ России на ядерную атаку будет смертельным для любого противника. По его словам российские разработчики закончили работы над сверхтяжелой ракетой "Сармат".