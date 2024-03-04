Ядерная и космическая программы Китая развиваются слишком быстро, — Пентагон

Согласно данным Минобороны США, Китай за последний год увеличил свой ядерный арсенал на 100 боеголовок. А к 2035 году ракетные войска КНР будут иметь 1500 ядерных боеголовок.

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Прогресс Китая в области космических технологий и его ядерной триады идет с невероятной скоростью. Темпы Пекина в этих сферах вызывают беспокойство чиновников из Пентагона, поскольку США в своих операциях во многом полагаются на космос. Об этом сообщает Defense One.

Глава Космического командования США генерал Стивен Уайтинг заявил, что Вооруженные силы США в значительной степени зависят от космических средств, которые становится все более уязвимым местом. При этом Китай и Россия, которая остается непредсказуемой и опасной, знают об этом.

"То, что делают Китай и Россия, особенно в области создания противокосмического оружия, происходит с головокружительной скоростью… Поэтому сейчас мы должны сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что у нас есть системы для защиты и обороны нашей существующей архитектуры", — отметил генерал.

Представитель Пентагона добавил, что Китай достаточно зависим от космических средств, поэтому у него есть серьезный стимул для проведения космической атаки, которая нанесет вред спутникам без разбора.

"Они во многом повторили то, что мы сделали в космосе, потому что, пытаясь вытеснить нас с первой островной цепи и второй островной цепи в Тихом океане, они обратились к космосу за теми преимуществами, которые он дает", — подчеркнул Уайтинг.

Вместе с тем американские военные отмечают, что Пекин также быстро развивает собственный потенциал ядерной триады. По словам генерала, от достижений Китая в этой сфере у американских экспертов захватывает дух. Дело в том, что по прогнозам Минобороны США, ядерный арсенал Китая, на февраль 2023 превысил 400 действующих ядерных боеголовок и за год эта цифра увеличилась до 500 боеголовок. А к 2035 году ядерный арсенал Китая будет насчитывать до 1500 боеголовок.

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