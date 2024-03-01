Ядерное оружие в космосе: какие цели будет преследовать Россия на орбите

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Недавно мы узнали, что у Соединенных Штатов есть разведданные, позволяющие предположить, что Россия рассматривает возможность создания какого-то нового противоспутникового оружия. Поскольку официальные лица США предоставили мало подтвержденных подробностей, многие предполагали худшее. Но нам всем следует сделать шаг назад и выдохнуть.

Публичные теории, как правило, делятся на два направления: либо это ядерное оружие в космосе, либо спутник радиоэлектронной борьбы с ядерной установкой. Если это будет ядерное оружие космического базирования, оно не будет ни новым потенциалом, ни особенно полезным для России. С другой стороны, если это спутник радиоэлектронной борьбы с ядерной установкой, то есть основания для большего беспокойства.

Давайте начнем с обзора того, что мы знаем об этом, а данных не так много. На брифинге для прессы 16 февраля 2024 года советник Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби подтвердил несколько вещей: Россия разрабатывает новый противоспутниковый потенциал, этот потенциал не развернут и непосредственной угрозы нет, а оружие не может ни нападать на людей, ни вызывать физические разрушения на Земле.

Другая ключевая информация, предоставленная Кирби, заключается вот в чем: что бы это ни было, это нарушит Договор по космосу (ДПК), многосторонний договор 1967 года, который до сих пор является основой космической политики. ДПК не очень ограничивает военные возможности в космосе, но он прямо запрещает размещение ядерного оружия и других видов оружия массового уничтожения на орбите, хотя это не включает в себя космические корабли с ядерными двигателями.

Если Россия разрабатывает ядерное оружие космического базирования, предназначенное для нанесения ущерба другим спутникам, это не новая идея или потенциал. Мы давно поняли, что ядерные события на больших высотах угрожают космическим системам, о чем свидетельствуют испытания ядерного оружия США и Советского Союза в начале 1960-х годов. Ядерный взрыв в космосе создает как электромагнитный импульс (ЭМИ), который может мгновенно "убить" электронику на ближайших спутниках, так и радиационный пояс, который станет глобальным и повредит спутники в последующие недели и месяцы.

Россия, безусловно, обладает необходимым ядерным и космическим опытом для разработки и развертывания ядерного оружия космического базирования, равно как и Соединенные Штаты и ряд других стран. Радиационный пояс, создаваемый подобным оружием, будет иметь широкое и неизбирательное воздействие на неэкранированные спутники на затронутых орбитах. По сути, это будет атака камикадзе в космосе — она, вероятно, приведет к уничтожению многих собственных спутников России, а также систем, на которые она будет нацелена, и спутников многих других стран. Это было бы актом отчаяния, во многом похожим на неоднократные угрозы России применить тактическое ядерное оружие в Украине.

Неясно, какую выгоду получит Россия от размещения подобного оружия в космосе, если и когда это понадобится. У России уже есть парк баллистических ракет, способных в любой момент вывести ядерные боеголовки в космос, и это не нарушает никаких договоров (пока не будет использовано), и от них практически невозможно защититься, если они запущены по траектории, противоположной Соединенным Штатам. Все предыдущие ядерные испытания в космосе проводились с Земли, а не на орбите.

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Другая выдвигаемая гипотеза заключается в том, что это не ядерное оружие, а, скорее, спутник радиоэлектронной борьбы с ядерной установкой, который может быть использован для нападения на другие спутники. Полагаясь на ядерную энергию вместо солнечной, спутник может непрерывно работать без необходимости подзарядки батарей и без ограничения выработки электроэнергии количеством солнечных панелей, которые он может развернуть. Примечательно, что Россия недавно рассматривала возможность создания ядерного реактора мощностью 1000 киловатт для спутников.

Оснащение спутника ядерным реактором и полезной нагрузкой для радиоэлектронной борьбы может позволить России глушить сигналы между спутниками и Землей или перекрестные связи между спутниками. Наземные постановщики помех на автотранспорте, самолетах и ​​кораблях имеют гораздо более ограниченную дальность действия из-за кривизны Земли и ограниченных источников энергии. Они также уязвимы для атак обычными средствами. Украинцы, например, могли бы поразить ракетой российский грузовик-постановщик помех на Земле, но было бы гораздо сложнее и опаснее сбить российский спутник, делающий то же самое из космоса, не говоря уже о том, что Украина никаких противоспутниковых ракет не имеет.

Это оружие, о котором мы должны беспокоиться, поскольку оно может быть использовано Россией, не пересекая никаких ядерных красных линий, и которое обеспечит России немедленное преимущество на поле боя. Постановка помех — это обратимая форма атаки, которая не приводит к каким-либо физическим разрушениям, например, космическому мусору. Россия и другие страны продемонстрировали готовность глушить спутниковые сигналы, такие как GPS и телевизионные передачи, как в мирное время, так и во время конфликта. Если осуществить это из космоса с помощью гораздо более мощного источника энергии, эти атаки станут намного более эффективными и их будет труднее отразить.

Идея о том, что Россия развернет ядерную бомбу, не имеет особого смысла. Это не даст России каких-либо новых стратегических или тактических преимуществ, которых она уже не имеет благодаря своим наземным ракетам с ядерными боеголовками, и будет полезно только в самых тяжелых обстоятельствах. Очевидно, что России нужен мощный глушитель спутников в космосе, который мог бы нацеливаться на определенные спутниковые сигналы и работать непрерывно по мере необходимости.

Независимо от того, чем это обернется, мы должны использовать эту возможность, чтобы переориентировать внимание на создание более устойчивых и защищенных космических систем. В конце концов, именно из-за подобных угроз Конгресс создал Космические силы США. Есть много способов сделать спутники более устойчивыми к помехам и другим формам атак. Это также дает возможность удвоить усилия с нашими союзниками по разработке ряда планов того, что мы будем делать как до, так и после нападения в космосе. Наши коллективные слова и дела должны дать понять России, что нападение на наши космические системы — не в ее интересах.

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