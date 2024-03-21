Близько 10 банків Китаю почали блокувати платежі з РФ у юанях, — ЗМІ

Відмова приймати платежі в юанях ускладнить проведення розрахунків для російських компаній, які змушені відкривати рахунки в "дружніх" країнах, що не потрапляють під санкції Заходу.

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Великі китайські банки перестали приймати платежі в юанях із Росії і стали повертати такі трансакції клієнтам. Про це повідомляє російське видання The Moscow Times.

За інформацією видання, серед тих, хто припинив приймати російські платежі, щонайменше вісім кредитних організацій. Також юаневі трансакції не проходять через банки з міжнародною участю — CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank і Mizuho Bank. Однак більшість із них перестала проводити операції з клієнтами з РФ ще два роки тому, китайські кредитні організації — із середини січня 2024 року.

На думку експертів, розрахунки російських компаній можуть бути продовжені кількома способами:

через російський банк, платежі від якого ще приймаються в Китаї;

за допомогою відкриття філії компанії в КНР або іншій "дружній" країні;

за допомогою партнерів у Гонконзі.

Водночас аналітики стверджують, що близько 80% російських компаній, які регулярно працюють із КНР, уже відкрили філії в "дружніх" країнах, що не підпадають під санкції.

До цього повідомлялося, що більшість банків Китаю припинили приймання доларових переказів із Росії, а також почали затримувати розрахунки через додаткові перевірки, однак трансакції в національних валютах тривали. Зараз йдеться вже про більш жорсткі обмеження.

Побоювання вторинних санкцій

Причиною заходів, яких вживають від початку цьогоріч, стали побоювання китайських банкірів щодо запровадження вторинних санкцій та іншого тиску з боку США, як пояснив один з інсайдерів видання.

Крім того, на початку лютого стало відомо про припинення фінансових операцій з РФ і Білоруссю ключового китайського банку Chouzhou Commercial Bank. Причому будь-які трансакції було припинено не тільки через SWIFT, а й через російську платіжну систему СПФС і китайську — CIPS.

Нові санкції США за сприяння ВПК РФ

Наприкінці грудня 2023 року президент США Джо Байден підписав указ, який допускає введення санкцій щодо іноземних фінансових інститутів, якщо вони проводять операції в інтересах військово-промислового комплексу Росії, підтримуючи таким чином агресію РФ проти України.

"Під рестрикції можуть потрапити фінінститути, які здійснили значні трансакції в інтересах або від імені будь-якої особи, внесеної до санкційних списків Вашингтона за діяльність в інтересах російського ОПК, або сприяли здійсненню таких угод", — йшлося в документі.

Унаслідок цього державні банки Китаю посилили обмеження на фінансування російських клієнтів після того, як США пообіцяли запроваджувати вторинні санкції щодо зарубіжних фінансових компаній, які допомагають РФ у війні проти України, як повідомило агентство Bloomberg.

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