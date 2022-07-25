После удара ВС РФ по Одессе произошел резкий скачок цен на зерно, — СМИ

Трейдеры объясняют повышение цен тем, что после российской атаки одесского порта возникли сомнения относительно безопасности зернового коридора в Черном море.

После российского ракетного удара по морскому порту в Одессе, на мировых рынках резко выросли цены на пшеницу, сообщает агентство Reuters.

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Так фьючерсы на пшеницу на Чикагской бирже выросли почти на 4% и достигли 7,86 долларов за бушель. Издание отмечает, что после подписание 22 июля в Стамбуле договора о зерновом коридоре, цены на зерно упали почти на 6%, однако после ракетного удара цены снова пошли вверх.

Один из европейских трейдеров пояснил, что такая динамика цен на биржах обусловлена сомнениями относительно безопасности коридора в Черном море.

"Для возобновления украинского экспорта потребуется не только безопасный судоходный канал, но и безопасные порты. Россияне заронили сомнения в безопасности портов едва ли не раньше, чем высохли чернила на соглашении о морских перевозках", — отметил он.

По мнению другого торговца, кроме вышеуказанных причин, существует опасность для транспортных судов, которые могут в Черном море или подвергнуться ракетному удару, или подорваться на минах.

"Наряду с неопределенностью относительно того, сколько времени потребуется на разминирование, судовладельцы просто не будут ходить в Украину, независимо от ставки фрахта, из-за опасения, что их судно будет поражено ракетами", — сказал другой европейский зернотрейдер.

В целом торговцы высказали мнение, что вне зависимости от того, какими темпами будет восстановлен экспорт украинского зерна, проблема страхования судов будет актуальна до тех пор, пока над Черным морем будут летать российские ракеты.

Напомним, 23 июля Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по одесскому морскому порту. Как сообщил глава Одесской ОВА Сергей Братчук, оккупанты выпустили по городу четыре ракеты — двое из них были сбиты украинскими системами ПВО.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российский удар по Одессе, отметив, что все стороны взяли на себя обязательства в рамках соглашения об экспорте украинского зерна. По его словам, выполнения соглашений между сторонами подписантами обязательно.