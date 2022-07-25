Після удару ЗС РФ по Одесі стався різкий стрибок цін на зерно, — ЗМІ

Трейдери пояснюють підвищення цін тим, що після російської атаки одеського порту виникли сумніви щодо безпеки зернового коридору у Чорному морі.

Після російського ракетного удару по морському порту в Одесі на світових ринках різко зросли ціни на пшеницю, повідомляє агентство Reuters.

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Так ф'ючерси на пшеницю на біржі Чикаго виросли майже на 4% і досягли 7,86 доларів за бушель. Видання зазначає, що після підписання 22 липня у Стамбулі договору про зерновий коридор ціни на зерно впали майже на 6%, проте після ракетного удару ціни знову пішли вгору.

Один із європейських трейдерів пояснив, що така динаміка цін на біржах обумовлена сумнівами щодо безпеки коридору у Чорному морі.

"Для відновлення українського експорту знадобиться не тільки безпечний судноплавний канал, а й безпечні порти. Росіяни зародили сумніви в безпеці портів чи не раніше, ніж висохли чорнила на угоді про морські перевезення", — зазначив він.

На думку іншого торговця, крім вищезгаданих причин, існує небезпека для транспортних суден, які можуть у Чорному морі або зазнати ракетного удару, або підірватись на мінах.

"Поряд з невизначеністю щодо того, скільки часу знадобиться для розмінування, судновласники просто не ходитимуть в Україну, незалежно від ставки фрахту, через побоювання, що їхнє судно буде вражене ракетами", — сказав інший європейський зернотрейдер.

Загалом торговці висловили думку, що незалежно від того, якими темпами буде відновлено експорт українського зерна, проблема страхування судів буде актуальною доти, доки над Чорним морем літатимуть російські ракети.

Нагадаємо, 23 липня Збройні сили РФ завдали ракетного удару по одеському морському порту. Як повідомив голова Одеської ОВА Сергій Братчук, окупанти випустили по місту чотири ракети — дві з них збили українськими системами ППО.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш засудив російський удар по Одесі, наголосивши, що всі сторони взяли на себе зобов'язання у межах угоди про експорт українського зерна. За його словами, виконання угод між сторонами-підписувачами є обов'язковим.