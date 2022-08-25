Заехало почти миллион человек: россияне массово попадают в ЕС через Эстонию и Финляндию

После начала полномасштабной войны в Украине граждане РФ активно покидали свою страну. В основном они выезжали в европейские станы, а также Грузию, Турцию или ОАЭ.

Более 60 процентов из почти миллиона граждан России въехали в Европейский Союз после вторжения в Украину 24 февраля через Эстонию и Финляндию. Об этом сообщил эстонский вещатель EER cо ссылкой на данные пограничного европейского агентства Frontex.

C 24 февраля в ЕС легально въехали 998 085 граждан России, из них 281 957 — через границу с Эстонией и 329 185 — с Финляндией. Frontex отмечает, что подавляющее большинство позже вернулись в Россию — 234 259 через Эстонию с 15 апреля по 22 августа, а через Финляндию – 250 575 человек.

В Литву, которая граничит с Калининградской областью, с начала войны с Украиной въехало 132 646 граждан России. Покидали свою страну и беларусы – 142 504 человека пересекли границу с Литвой.

[ + – ] Через границу с Эстонией в ЕС заехало более 280 тысяч россиян

С 24 февраля на территорию Латвии въехал 35 371 гражданин России. Спустя день после начала полномасштабного вторжения Латвия прекратила выдавать шенгенские визы российским гражданам.

Польша тоже граничит с Калининградской областью и с 24 февраля в страну въехало 26 542 россиянина. В Норвегию, по данным Frontex, с 24 февраля прибыло 8052 российских гражданина, а с 15 апреля по 22 августа вернулось 5973 человек. Россияне активно выезжали в Грузию, Турцию, Сербию или ОАЭ.

Эстония вместе с Латвией, Литвой и Польшей предложила запретить въезд по туристическим визам в надежде, что остальные страны ЕС последуют их примеру, сообщил вещатель.

Напомним, что Финляндия, Эстония и Чехия призывали власти Евросоюза запретить выдавать россиянам туристические визы в Шенгенскую зону. В МИД Литвы не собираются ждать согласия внутри ЕС о запрете выдачи виз гражданам РФ и хотят сделать это сами.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес положительно воспринял идею усилить контроль за выдачей британских виз жителям РФ, но не согласился с полным запретом.

Канада уже не выдает визы жителям России из-за начала полномасштабной войны в Украине. "Всех задвинули в долгий ящик", — говорил канадский иммиграционный консультант.