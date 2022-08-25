Великобритания должна ограничить выдачу виз россиянам, — Минобороны страны

По словам главы британского Минобороны Бена Уоллеса, эта проблема тянется с 2014 года, когда Россия вторглась в Крым и аннексировала его. А другие страны продолжили принимать россиян, будто ничего не произошло.

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес приветствовал ужесточение условий для выдачи британских виз жителям России. Вместе с тем, он не сторонник полного запрета на визы для тех россиян, которые планируют попасть в Великобританию. Об этом сообщает The Sun.

Уоллес заявил, что ему не нравится то, что жены олигархов отдыхают в Греции или на суперяхтах, в то время как в Украине совершаются военные преступления.

Он поддержал идею большего ограничения правил выдачи виз, но добавил, что не уверен, будет ли правильным полностью запретить визы для россиян.

Финляндия, Эстония и Чехия призвали руководство ЕС к запрету на выдачу туристических виз в Шенгенскую зону для россиян.

Первым такую идею озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Представители Евросоюза и США не поддерживают столь жесткие ограничения.

"Думаю, эта проблема тянется с 2014 года, когда Россия вторглась в Крым и незаконно его присоединила. А некоторые страны позволили им вести себя так будто ничего не произошло", — объяснил Бен Уоллес.

Напомним, что военный аналитик рассказал, когда российские войска начнут вытеснять с захваченных территорий Украины. Произойдет это в первой половине 2023 года, когда, без масштабной мобилизации солдаты РФ останутся без самого необходимого.

Ранее Фокус сообщал, что эксперт спрогнозировал, на какие страны Путин нападет после Украины. По словам Тины Хидашели, поражение Путина предрешено. А Украине требуется более активная и основательная поддержка Запада.