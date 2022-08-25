Велика Британія має обмежити видавання віз росіянам, — Міноборони країни

За словами глави британського Міноборони Бена Воллеса, ця проблема тягнеться з 2014 року, коли Росія вторглася у Крим та анексувала його. А інші країни продовжили приймати росіян, начебто нічого не сталося.

Глава Міноборони Великої Британії Бен Воллес схвалив посилення умов для видавання британських віз жителям Росії. Водночас він не прихильник повної заборони на візи для тих росіян, які планують потрапити у Велику Британію. Про це повідомляє The Sun.

Воллес заявив, що йому не подобається те, що дружини олігархів відпочивають у Греції чи на супер'яхтах, тоді як в Україні скоюються воєнні злочини.

Він підтримав ідею більшого обмеження правил видавання віз, але додав, що не впевнений, чи правильним буде повністю заборонити візи для росіян.

Фінляндія, Естонія і Чехія закликали керівництво ЄС до заборони на видавання туристичних віз у Шенгенську зону для росіян.

Першим таку ідею озвучив президент України Володимир Зеленський.

Представники Євросоюзу та США не підтримують таких жорстких обмежень.

"Думаю, ця проблема тягнеться з 2014 року, коли Росія вторглася в Крим і незаконно його приєднала. А деякі країни дозволили їм поводитися так, ніби нічого не сталося", — пояснив Бен Воллес.

Нагадаємо, що військовий аналітик розповів, коли російські війська почнуть витісняти із захоплених територій України. Відбудеться це в першій половині 2023 року, коли без масштабної мобілізації солдати РФ залишаться без найнеобхіднішого.

Раніше Фокус повідомляв, що експертка спрогнозувала, на які країни Путін нападе після України. За словами Тіни Хідашелі, поразка Путіна вирішена наперед. А Україні потрібна більш активна та ґрунтовна підтримка Заходу.