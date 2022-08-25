Заїхав майже мільйон людей: росіяни масово потрапляють до ЄС через Естонію та Фінляндію

Після початку повномасштабної війни в Україні громадяни РФ активно залишали свою країну. Здебільшого вони виїжджали до європейських країн, а також Грузії, Туреччини чи ОАЕ.

Понад 60 відсотків із майже мільйона громадян Росії в'їхали до Європейського Союзу після вторгнення в Україну 24 лютого через Естонію та Фінляндію. Про це повідомив естонський мовник EER із посиланням на дані прикордонного європейського агентства Frontex.

З 24 лютого до ЄС легально в'їхали 998 085 громадян Росії, з них 281 957 — через кордон з Естонією та 329 185 — з Фінляндією. Frontex зазначає, що переважна більшість пізніше повернулася до Росії — 234 259 через Естонію з 15 квітня по 22 серпня, а через Фінляндію — 250 575 осіб.

У Литву, яка межує з Калінінградською областю, з початку війни з Україною в'їхало 132 646 громадян Росії. Залишали свою країну і білоруси — 142 504 особи перетнули кордон із Литвою.

[ + – ] Через кордон з Естонією до ЄС заїхало понад 280 тисяч росіян

З 24 лютого на територію Латвії в'їхав 35 371 громадянин Росії. Через день після початку повномасштабного вторгнення Латвія перестала видавати шенгенські візи російським громадянам.

Польща теж межує з Калінінградською областю і з 24 лютого в країну в'їхало 26 542 росіяни. У Норвегію, за даними Frontex, з 24 лютого прибуло 8 052 російських громадян, а з 15 квітня по 22 серпня повернулося 5 973 людей. Росіяни активно виїжджали до Грузії, Туреччини, Сербії або ОАЕ.

Естонія разом з Латвією, Литвою та Польщею запропонувала заборонити в'їзд за туристичними візами в надії, що решта країн ЄС наслідуватиме їх приклад, повідомив мовник.

Нагадаємо, що Фінляндія, Естонія та Чехія закликали владу Євросоюзу заборонити видавати росіянам туристичні візи до Шенгенської зони. У МЗС Литви не збираються чекати на згоду всередині ЄС про заборону видачі віз громадянам РФ і хочуть зробити це самі.

Міністр оборони Великобританії Бен Воллес позитивно сприйняв ідею посилити контроль за видачею британських віз жителям РФ, але не погодився з повною забороною.

Канада вже не видає візи росіянам через початок повномасштабної війни в Україні. "Всіх засунули в довгу скриньку", — говорив канадський імміграційний консультант.