Нема кому продати: санкції ЄС зупинили експорт російського вугілля морем, — ЗМІ

За інформацією журналістів, із середини серпня найбільша російська вугільна компанія зупинила відвантаження своєї продукції іноземним контрагентам морем.

Росія більше не експортує своє вугілля морем: постачання фактично зупинено через повну заборону Євросоюзу на купівлю та транспортування російського енергоносія. Про це пише видання Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Повідомляється, що найбільша в Росії компанія з видобутку вугілля "Сибірська вугільна енергетична компанія" зупинила відвантаження палива у середині серпня 2022 року. Тепер російські експортери вугілля вивчають інші варіанти для експорту, але вони будуть дорогими та вимагатимуть більше часу для реалізації.

Водночас ще задовго до санкцій Євросоюзу Росія перенаправила постачання свого вугілля з Європи до країн Азії, але зараз судновласники, які, як правило, перестраховують свої ризики з більшими постачальниками, більше не можуть покривати такий експорт.

Інші експортери, такі як Австралія, замінили обсяги російського вугілля в Європі. Також впоратися з вугільною залежністю від РФ європейським країнам допомагає Казахстан — країна збільшила постачання європейським напрямом майже вдвічі. Проте вугільне ембарго щодо російського ресурсу вже спровокувало зростання цін, які за останній рік уже зросли у 10 разів.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України в червні 2022 року заборонив експорт газу, вугілля та мазуту, що видобувається в країні. Уряд України вніс зміни до списку товарів, експорт та імпорт яких підлягають ліцензуванню та квот на 2022 рік. Так, нульові квоти встановлені на:

рідке паливо (мазут);

кам'яне вугілля, антрацит, брикети, котуни та аналогічні види

палива, перероблені з кам'яного вугілля (крім коксівного вугілля);

природний газ українського походження

Нагадаємо, у квітні посли Євросоюзу погодили зміст п'ятого пакета санкцій щодо РФ, який міститиме, зокрема, ембарго на постачання російського вугілля.