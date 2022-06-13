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Кабмін заборонив експорт вугілля, газу та мазуту з країни (документ)

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експорт вугілля, українське вугілля
Фото: obozrevatel | Вугілля

Кабінет міністрів України заборонив експорт видобутого в Україні газу, вугілля та мазуту.

Про заборону експорту повідомляється у постанові Уряду №666 від 10 червня 2022 року.

Уряд України вніс зміни до списку товарів, експорт та імпорт яких підлягають ліцензуванню, і квот на 2022 рік.

Таким чином, нині нульові квоти встановлені на:

  • рідке паливо (мазут);
  • кам'яне вугілля, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види палива, перероблені з кам'яного вугілля (окрім коксівного вугілля);
  • природний газ українського походження.

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Зміни були внесені у постанову через збройну агресію РФ проти України та введенням в Україні воєнного стану.

Раніше ми писали, що Кабмін створив штаб для підготовки України до опалювального сезону. При цьому передбачається, що Україна не продаватиме видобуті у себе ресурси за кордон. Українські газ та вугілля використовуватимуть для внутрішніх потреб населення.