Кабмин запретил экспорт угля, газа и мазута из страны (документ)
Кабинет Министров Украины запретил экспорт добываемого в Украине газа, угля и мазута.
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О запрете на экспорт сообщается в постановлении Правительства №666 от 10 июня 2022 года.
Правительство Украины внесло изменения в список товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год.
Таким образом, ныне нулевые квоты установлены на:
- жидкое топливо (мазут);
- каменный уголь, антрацит; брикеты, окатыши и аналогичные виды топлива, переработанные из каменного угля (кроме коксующегося угля);
- природный газ украинского происхождения.
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Изменения были внесены в постановление из-за вооруженной агрессии РФ против Украины и введения в Украине военного положения.
Ранее мы писали, что Кабмин создал штаб для подготовки Украины к отопительному сезону. При этом предвидится, что Украина не будет продавать добытые ресурсы за рубеж. Украинские газ и уголь будут использоваться для внутренних нужд населения.