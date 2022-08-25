Некому продать: санкции ЕС остановили экспорт российского угля морем, — СМИ

По информации журналистов, с середины августа крупнейшая российская угольная компания остановила отгрузку своей продукции иностранным контрагентам по морю.

Россия больше не экспортирует свой уголь морем: поставки фактически остановлены из-за полного запрета Евросоюза на покупку и транспортировку российского энергоносителя. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что крупнейшая в России компания по добыче угля "Сибирская угольная энергетическая компания" остановила отгрузку топлива в средине августа 2022 года. Теперь российские экспортеры угля изучают другие варианты для экспорта, но они будут дорогостоящими и потребуют больше времени для реализации.

При этом, еще задолго до санкций Евросоюза Россия перенаправила поставки своего угля из Европы в страны Азии, но сейчас судовладельцы, которые, как правило, перестраховывают свои риски с более крупными поставщиками, больше не могут покрывать такой экспорт.

Другие экспортеры, такие, как Австралия, заместили объемы российского угля в Европе. Также справиться с угольной зависимостью от РФ европейским странам помогает Казахстан — страна увеличила поставки по европейскому направлению почти в 2 раза. Тем не менее, угольное эмбарго относительно российского ресурса уже спровоцировало рост цен, которые за последний год уже выросли в 10 раз.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины в июне 2022 года запретил экспорт добываемого в стране газа, угля и мазута. Правительство Украины внесло изменения в список товаров, экспорт и импорт которых подлежат лицензированию, и квот на 2022 год. Таким образом, нулевые квоты установлены на:

жидкое топливо (мазут);

каменный уголь, антрацит, брикеты, окатыши и аналогичные виды

топлива, переработанные из каменного угля (кроме коксующегося угля);

природный газ украинского происхождения.

Напомним, в апреле послы Евросоюза согласовали содержание пятого пакета санкций в отношении РФ, который включит в себя, в частности, эмбарго на поставки российского угля.