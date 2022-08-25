Все из-за газа: Гаага попросит ЕС снять с России санкции, — Reuters

Издание пишет, что Гаага — лишь один из городов Нидерландов, у которого заключен контракт с российским "Газпропом". Муниципалитет требует отсрочки введения санкций.

В Гааге собираются попросить Европейский союз временно снять санкции с РФ из-за того, что город не смог найти нового поставщика газа. Об этом пишет Reuters.

В материале сказано, что муниципалитет Гааги подписал долгосрочный контракт с российской компанией "Газпром" на поставки газа. Однако санкции, веденные Евросоюзом предписывают правительствам и другим государственным органам расторгнуть подписанные с российскими компаниями контракты до 10 октября.

Сообщается, что в июне и июле Гаага провела общеевропейский тендер, однако муниципалитет не смог найти потенциального поставщика газа. В издании пишут, что Гаага попросит сделать исключение для текущего соглашения с РФ до первого января 2023 года.

"Чтобы гарантировать безопасность поставок и облегчить переговоры", — говорится в обращении.

Как рассказала член муниципального совета Гааги Саския Брюйн, отсрочку предоставят, так как город выполнил условие по проведению тендера, хоть и без положительного результата. Однако другой контракт должен будет вступить в силу уже с 1 января.

В материале сказано, что Гаага — не единственный муниципалитет Нидерландов, у которого есть контракты с российским "Газпромом". Но этот город первым заявил, что хочет отсрочку от действия санкций.

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