"Преступники не должны прятаться за рясам": Кабмин ввел санкции против патриарха Кирилла

На сайте правительства сказано, санкции введены против 8 представителей РПЦ. Список должны утвердить президент Зеленский и СНБО. Затем с ним можно будет обратиться к международному сообществу.

Кабинет Министров Украины одобрило предложение о персональных санкциях на 10 лет против патриарха Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Кирилла. Кроме того, санкции одобрены против еще семи представителей РПЦ. Об этом пишет сайт правительства Украины.

Сообщается, что решение было принято правительством на заседании 30 августа. Список еще просмотрит Совет нацбезопасности и обороны, а также президент Владимир Зеленский. Важно, что их согласование позволит с таким же списком обратиться к международному сообществу.

Санкции предусматривают блокирование активов, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по Украине, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств и прочее.

Как отметил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, РПЦ поддерживает войну против украинского народа, а также каждый день благословляет военные преступления.

"Все, кто имеет отношение к этому, обязаны нести ответственность. Деятельность этих церковных чиновников из России противоречит христианским ценностям. Преступники не должны прятаться за рясами", – отметил министр.

Всего под санкции попадают 8 человек. Среди них:

16-го патриарха Московского и всея Руси Кирилла (Гундяева Владимира Михайловича, 20.11.1946 г.р.);

руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата русской православной церкви митрополита Волоколамского Иллариона (Алфеева Григория Валерьевича, 24.07.1966 г.р.);

заместителя руководителя отдела внешних церковных связей Московского патриархата русской православной церкви протоиерея Николая Балашова (Балашова Николая Владимировича, 13.12.1956 г.р.);

митрополита Псковского и Порховского русской православной церкви Тихона (Шевкунова Георгия Александровича, 02.07.1958 г.р.);

архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского русской православной церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича, 02.02.1961 г.р.);

протоиерея русской православной церкви, писателя, проповедника и педагога Владимирова Артемия Владимировича (21.02.1961 г.р.);

митрофорного протоиерея русской православной церкви, проповедника, телеведущего Ткачева Андрея Юрьевича (30.12.1969 г.р.);

русского православного богослова, педагога и публициста, доктора богословия, заслуженного профессора Московской православной духовной академии и семинарии Осипова Алексея Ильича (31.03.1938 г.р.).

Кто такой Патриарх Кирилл или Владимир Гундяев?

Патриарх Кирилл (Владимир Михайлович Гундяев) — епископ РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси начиная с 1 февраля 2009 года. Не единожды оказывался фигурантом скандалов, связанных с бизнесами, политикой и различными предметами роскоши. В 2018 году разорвал евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом после того, как тот предоставил автокефалию Православной церкви Украины. Поддерживает войну России против Украины.

[ + – ] Патриарх Кирилл Фото: Википедия

Ранее Фокус писал, что СМИ предположили, что Гаага попросит ЕС снять с России санкции. Более того, Гаага — лишь один из городов Нидерландов, у которого заключен контракт с российским "Газпропом". Муниципалитет требует отсрочки введения санкций.

Еще напомним, что СМИ заявили, что в ЕС хотят не запрещать въезд россиянам младше 25 лет. Ограничение на выдачу виз заставит россиян задуматься о последствиях войны против Украины, считают в ЕС.