"Із "Жигулів" на "Мерседес": як танкісти ЗСУ освоюють танки Challenger 2 (фото, відео)

Танкіст із позивним "Гуль" прослужив 5 років на радянському Т-80 у зоні ООС. Він зазначає, що британські машини набагато зручніші та компактніші, але йому незвично керувати практично лежачи.

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Велика Британія стала першою країною, яка вирішила передати Україні танки Challenger 2. В "Українській правді" показали процес підготовки українських бійців на британських полігонах.

На території Сполученого Королівства у 2022 році навчили 10 тисяч українських бійців, завдання на 2023 рік — 20 тисяч. Журналісти показали процес освоювання британських танків Challenger 2 та САУ AS-90. Для полегшення процесу кожен екіпаж має перекладача, здебільшого їх набрали з українців, які були змушені покинути Україну.

Інструктори зазначають, що в українських військових відчувається велика мотивація, тому навчання проходить "надзвичайно добре".

"Але ми тільки на середині курсу й ще багато потрібно буде навчитися. Вони завжди хочуть бути першими у взаємодії. Якщо говорити про оцінки, то наразі в нас тверді 8,5 з 10. Але завжди є місце для вдосконалення", — каже один з інструкторів, підполковник Боттерілл.

[ + – ] Підполковник Боттеріл позитивно відгукується про бійців ЗСУ Фото: Украинская правда

Спочатку танкістів навчають на спеціальних версіях танка Challenger 2 без повноцінної башти. Це потрібно, щоб механік-водій освоїв тренувальну машину. Боєць із позивним "Гуль" 5 років воював у зоні ООС на радянському Т-80 та позитивно оцінює західний танк.

[ + – ] Challenger 2 для навчання Фото: Украинская правда

"Я б не сказав, що органи управління сильно відрізняються. Танк є танк, два важелі... Ну, тут ручник є. Якщо серйозно, він дуже комфортний і тут все значно краще. У цьому є і плюс, і мінус. Усередині там класно і компактно. Для мене нове, що по-бойовому треба їхати лежачи. Відчуваєш таку розслабленість, що можна заснути", — жартує танкіст.

Він також каже, що в процесі теоретичного курсу все максимально "розжовано", тож не зрозуміти щось було складно.

Один з українських солдатів Сергій каже, що британці дуже уважно ставляться до підготовки і самі багато чому навчаються. При цьому він зазначає, що західна техніка набагато складніша. Нині він освоює САУ AS-90.

"Я служив на 2С3. У неї немає особистого навідника зброї. Тут же багато автоматики, велика комп'ютеризація. Це приблизно як пересісти із "Жигулів" на "Мерседес". Начебто управління те саме, але тут набагато зручніше", — каже командир взводу.

[ + – ] Симулятор для освоєння САУ AS-90 Фото: Украинская правда

Велика Британія анонсувала передавання 30 самохідних артилерійських установок.

Нагадаємо, 10 лютого у Великій Британії погодили фінальний варіант модернізації танків Challenger 3.

8 лютого прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Україні передадуть Challenger 2 за кілька тижнів.