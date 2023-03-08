Динамика и огневая мощь: танкист ВСУ, проходящий подготовку, сравнил Leopard 2 и Т-72

Старший сержант Евгений Мартынюк отметил ходовые характеристики немецкой машины. В условиях современного боя приходится часто менять позиции, поэтому скоростные возможности танка имеют большое значение.

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Украинские танкисты проходят обучения на немецких танках Leopard 2. Один из них старший сержант Евгений Мартынюк, который имеет опыт боевых действий с 2014 года, в интервью изданию "Армія INFORM" 7 марта поделился впечатлениями и рассказал о преимуществах немецкой машины по сравнению с советскими танками Т-64, Т-72 и Т-80.

[ + – ] Евгений Мартынюк - старший сержант отдельной танковой бригады имени Константина Пестушко

Двигатель и ходовая

Первое на что обратил внимание Мартынюк — это ходовые характеристики и мощность двигателя Leopard 2. По его словам, для него было непривычно понимать, что немецкий танк тяжелее, и в то же время имеет хорошую динамику — танки быстро трогается и быстро набирает скорость.

"Leopard-2 — не такой, как мы привыкли. Во-первых, очень мало времени от запуска до возможности трогаться. Стартует быстрее, чем Т-80, фактически, как машина — ключ повернул и поехал. Во-вторых, двигатель мощнее, чем у нас — 1500 "лошадей". И хотя танк тяжелее, чем Т-64, динамика его движения впечатляет", — рассказал украинский танкист.

Он отметил, что такая динамика имеет важное значение во время боя, так как зачастую бывает необходимо менять позицию или отходить. По его словам, было большой неожиданностью узнать что танк имеет автоматическую коробку передач, которая мгновенно реагирует на переключение. Поэтому Leopard-2 одинаково легко движется как вперед, так и назад, что немаловажно в современных боевых условиях

"Leopard-2 может перемещаться 70 км в час по шоссе, 50 км в час по бездорожью, задний ход — 31 км в час . В условиях, когда надо быстро отойти с позиции, это большой плюс. Т-64 или Т-72 задним ходом движутся со скоростью, хорошо, если 5 км в час.

Огневая мощь

Что касается вооружения, то Мартынюк назвал 120-мм пушку "снайперской винтовкой". Орудие способно вести прицельный огонь на дистанции до 5 км днем и 4 км ночью, для чего имеется тепловизор. При этом башня танка поворачивается достаточно быстро — полный оборот занимает всего 9 секунд.

"Боеукладки у танка две. Одна расположена в задней нише за башней, дополнительная — возле механика слева внизу. Боекомплект пушки составляет 42 унитарных выстрела", — рассказал танкист.

Эргономика

Также Мартынюк отметил эргономику танка и комфортные условия пребывания экипажа внутри машины. По сравнению с советскими машинами места внутри "леопарда" значительно больше. Все места для экипажа просторнее.

"У механика больше места, и командир, и наводчик нормально себя чувствуют. Сиденья у механика больше, чем у нас, у командира, у наводчика тоже удобные рабочие места. Внутри с точки зрения эргономики все тоже гораздо удобнее, чем мы привыкли", — отметил военнослужащий.

Кроме того танк оснащен печкой "Вебаста", которая не даст экипажу замерзнуть в холодную погоду.

Напомним, западные военные эксперты выясняли насколько эффективны будут британские танки Challenger 2 на поле боя в Украине. Среди преимуществ они отметили мощное бронирование танка, однако из-за наличия специфического орудия могут возникнуть проблемы с боеприпасами.