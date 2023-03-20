Кусочек родины. Си Цзиньпин в Москве остановился в отеле китайской сети

Сегодня председатель Китайской Народной Республики встретился в Кремле с Путиным, но оказалось, что для ночлега Си Цзиньпин патриотично остановился в отеле китайской сети Soluxe Hotel.

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Пока российские СМИ обсуждают встречу генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпиня и Владимира Путина в Кремле, некоторые журналисты выяснили, где лидер КНР остановился в Москве. Оказалось, что он патриотично выбрал отель китайской сети Soluxe Hotel. Об этом пишет Тelegram-канал "Антиглянец".

После начала войны в Украине, международные гостиничные бренды покинули Россию. Речь идет о InterContinental Hotel Group, Marriott, Hyatt, Four Seasons.

Отели, которые вышли из-под международного управления, поменяли название, так, Holiday Inn стал Cosmos Smart, The Ritz-Carlton — The Carlton Moscow.

А китайская гостиничная сеть Soluxe Hotel, напротив, зашла на российский рынок. И первый отель открылся в сентябре 2022 года. Отель – часть китайского бизнес-центра "Парк Хуамин", который был построен в рекордно короткие сроки в престижном Останкинском районе Москвы.

Отель Soluxe в Москве

Гостиница рассчитана на 340 номеров, включая президентский люкс "Хуамин" общей площадью 373 кв. м., в котором, судя по всему, и остановился китайский лидер.

Фото люкса, расположенного на 20 этаже отеля, в Сети нет. Но в нем имеются гостиная, столовая, бар, закрытая кухня, две спальни с гардеробными и отдельными ванными комнатами, джакузи, два хаммама, переговорная и кабинет.

В отеле есть тренажерный зал, клубная гостиная на 20-м этаже, откуда открываются виды на Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню, а также ресторан и бар. Ресторан назван в честь Никколо Поло – брата известного путешественника Марко Поло, который также посещал Китай.

При строительстве отеля были использованы натуральные материалы, такие как мрамор, гранит, кварц, натуральное дерево и хрусталь. Все они были привезены из Китая. Интересно, но во всех номерах есть доступ к китайским телеканалам.

Также на территории отеля находится роскошный парк в китайском стиле – миниатюрная копия парка императорского дворца. Его площадь составляет более 50 тыс. кв. м.

Вид на парк Хуамин и отель Soluxe Фото: Скриншот

Интересно, но вскоре местные жители сняли, что в отель, в котором есть шикарный ресторан, привезли десятки пакетов с едой из KFC.

А ранее в Сети появилось фото меню торжественного обеда между Си Цзиньпинем и Путиным. Примечательно, но в меню есть торт "Павлова".

Меню обеда Путина и Си Цзиньпиня Фото: скриншот

Хоть этот десерт и носит название знаменитой российской балерины Анны Павловой, но изобрели его в Австралии, или в Новой Зеландии. Эти страны до сих пор выясняют, чей шеф-повар создал воздушный десерт из безе. Фокус ранее публиковал рецепт этого торта.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о еще одном интересном отеле. Отель InterContinental в Женеве на протяжении многих лет принимал у себя кинозвезд и мировых лидеров. А потому, не смотря на свой неказистый вид, является культовым местом.