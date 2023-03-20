Шматок батьківщини. Сі Цзіньпін у Москві зупинився у готелі китайської мережі

Сьогодні голова Китайської Народної Республіки зустрівся у Кремлі з Путіним, але виявилося, що для ночівлі Сі Цзіньпін патріотично зупинився у готелі китайської мережі Soluxe Hotel.

Related video

Поки російські ЗМІ обговорюють зустріч генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіня та Володимира Путіна у Кремлі, деякі журналісти з'ясували, де лідер КНР зупинився у Москві. Виявилося, що він вибрав патріотично готель китайської мережі Soluxe Hotel. Про це пише Тelegram-канал "Антиглянець".

Після початку війни в Україні міжнародні готельні бренди залишили Росію. Йдеться про InterContinental Hotel Group, Marriott, Hyatt, Four Seasons.

Готелі, які вийшли з-під міжнародного управління, змінили назву, так, Holiday Inn став Cosmos Smart, The Ritz-Carlton — The Carlton Moscow.

А китайська готельна мережа Soluxe Hotel, навпаки, зайшла на російський ринок. І перший готель відкрився у вересні 2022 року. Готель — частина китайського бізнес-центру "Парк Хуамін", який був збудований у рекордно короткі терміни в престижному Останкінському районі Москви.

Готель Soluxe у Москві

Готель розрахований на 340 номерів, включно президентський люкс "Хуамін" загальною площею 373 кв. м., в якому, зважавши на все, і зупинився китайський лідер.

Фото люкса, розташованого на 20 поверсі готелю, в мережі немає. Але в ньому є вітальня, їдальня, бар, закрита кухня, дві спальні з вбиральнями та окремими ванними кімнатами, джакузі, два хаммами, конференц-зал та кабінет.

У готелі є тренажерний зал, клубна вітальня на 20-му поверсі, звідки відкриваються краєвиди на Ботанічний сад, ВДНГ та Останкінську телевежу, а також ресторан та бар. Ресторан названо на честь Нікколо Поло – брата відомого мандрівника Марко Поло, який також відвідував Китай.

При будівництві готелю були використані натуральні матеріали, такі як мармур, граніт, кварц, натуральне дерево та кришталь. Усіх їх привезли з Китаю. Цікаво, але у всіх номерах є доступ до китайських телеканалів.

Також на території готелю є розкішний парк у китайському стилі – мініатюрна копія парку імператорського палацу. Його площа становить понад 50 тис. кв. м.

Вид на парк Хуамін та готель Soluxe Фото: Скріншот

Цікаво, але незабаром місцеві жителі зняли, що до готелю, в якому є шикарний ресторан, привезли десятки пакетів із їжею з KFC.

А раніше у мережі з'явилося фото меню урочистого обіду між Сі Цзіньпінем та Путіним. Цікаво, але в меню є торт "Павлова".

Меню обіду Путіна та Сі Цзіньпіня Фото: скріншот

Хоч цей десерт і назвали на честь знаменитої російської балерини Анни Павлової, але винайшли його в Австралії, або в Новій Зеландії. Ці країни досі з'ясовують, чий шеф-кухар створив повітряний десерт із бізе. Фокус раніше публікував рецепт цього торта.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про ще один цікавий готель. Готель InterContinental у Женеві протягом багатьох років приймав у себе кінозірок та світових лідерів. А тому, попри свій непоказний вигляд, є культовим місцем.