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Стиль життя

Шматок батьківщини. Сі Цзіньпін у Москві зупинився у готелі китайської мережі

готель Soluxe, Soluxe, китайська мережа, парк Хуамін, Сі Цзіньпін
Фото: Getty Images | Сі Цзіньпін

Сьогодні голова Китайської Народної Республіки зустрівся у Кремлі з Путіним, але виявилося, що для ночівлі Сі Цзіньпін патріотично зупинився у готелі китайської мережі Soluxe Hotel.

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Поки російські ЗМІ обговорюють зустріч генерального секретаря ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіня та Володимира Путіна у Кремлі, деякі журналісти з'ясували, де лідер КНР зупинився у Москві. Виявилося, що він вибрав патріотично готель китайської мережі Soluxe Hotel. Про це пише Тelegram-канал "Антиглянець".

Після початку війни в Україні міжнародні готельні бренди залишили Росію. Йдеться про InterContinental Hotel Group, Marriott, Hyatt, Four Seasons.

Готелі, які вийшли з-під міжнародного управління, змінили назву, так, Holiday Inn став Cosmos Smart, The Ritz-Carlton — The Carlton Moscow.

А китайська готельна мережа Soluxe Hotel, навпаки, зайшла на російський ринок. І перший готель відкрився у вересні 2022 року. Готель — частина китайського бізнес-центру "Парк Хуамін", який був збудований у рекордно короткі терміни в престижному Останкінському районі Москви.

готель Soluxe, Soluxe, китайська мережа, парк Хуамін, Сі Цзіньпін Fullscreen
готель Soluxe, Soluxe, китайська мережа, парк Хуамін, Сі Цзіньпін Fullscreen
Готель Soluxe у Москві

Готель розрахований на 340 номерів, включно президентський люкс "Хуамін" загальною площею 373 кв. м., в якому, зважавши на все, і зупинився китайський лідер.

Фото люкса, розташованого на 20 поверсі готелю, в мережі немає. Але в ньому є вітальня, їдальня, бар, закрита кухня, дві спальні з вбиральнями та окремими ванними кімнатами, джакузі, два хаммами, конференц-зал та кабінет.

У готелі є тренажерний зал, клубна вітальня на 20-му поверсі, звідки відкриваються краєвиди на Ботанічний сад, ВДНГ та Останкінську телевежу, а також ресторан та бар. Ресторан названо на честь Нікколо Поло – брата відомого мандрівника Марко Поло, який також відвідував Китай.

При будівництві готелю були використані натуральні матеріали, такі як мармур, граніт, кварц, натуральне дерево та кришталь. Усіх їх привезли з Китаю. Цікаво, але у всіх номерах є доступ до китайських телеканалів.

Також на території готелю є розкішний парк у китайському стилі – мініатюрна копія парку імператорського палацу. Його площа становить понад 50 тис. кв. м.

готель Soluxe, Soluxe, китайська мережа, парк Хуамін, Сі Цзньпін Fullscreen
Вид на парк Хуамін та готель Soluxe
Фото: Скріншот

Цікаво, але незабаром місцеві жителі зняли, що до готелю, в якому є шикарний ресторан, привезли десятки пакетів із їжею з KFC.

А раніше у мережі з'явилося фото меню урочистого обіду між Сі Цзіньпінем та Путіним. Цікаво, але в меню є торт "Павлова".

готель Soluxe, Soluxe, китайська мережа, парк Хуамін, Сі Цзіньпін Fullscreen
Меню обіду Путіна та Сі Цзіньпіня
Фото: скріншот

Хоч цей десерт і назвали на честь знаменитої російської балерини Анни Павлової, але винайшли його в Австралії, або в Новій Зеландії. Ці країни досі з'ясовують, чий шеф-кухар створив повітряний десерт із бізе. Фокус раніше публікував рецепт цього торта.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про ще один цікавий готель. Готель InterContinental у Женеві протягом багатьох років приймав у себе кінозірок та світових лідерів. А тому, попри свій непоказний вигляд, є культовим місцем.