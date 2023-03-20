У Китаю з Росією "спільні чи схожі цілі", — Сі Цзіньпін на зустрічі з Путіним

За словами голови КНР та лідера компартії Китаю, "під твердим керівництвом" російського президента розвиток РФ значно покращився. Він також висловив упевненість, що росіяни підтримають Путіна під час виборів 2024 року.

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У понеділок, 20 березня, на зустрічі з головою Кремля Володимиром Путіним голова КНР Сі Цзіньпін заявив, що у Пекіна та Москви схожі цілі. Про це повідомляє CNN.

"У наших країн дійсно спільні або схожі цілі. Ми докладаємо зусиль для процвітання наших країн... ми можемо співпрацювати або працювати спільно задля досягнення цих цілей", — заявив китайський лідер.

Сі Цзіньпін, який нещодавно став рекордсменом за кількістю термінів перебування при владі в комуністичному Китаї, на зустрічі в Кремлі також сказав Путіну, що радий знову відвідати РФ на його особисте запрошення. Він підкреслив, що Росія — перша країна, в яку він приїхав після переобрання, і на додачу до всього побажав перемоги Володимиру Путіну на президентських виборах 2024 року.

"Я знаю, що вибори президента в Росії наступного року. Під вашим твердим керівництвом розвиток Росії значно покращився. Я вірю, що російський народ і надалі рішуче вас підтримуватиме", — сказав він.

За його словами, Китай "високо цінує" російсько-китайські зв'язки та те, що обидві країни можуть спільно розвиватися для досягнення своїх цілей.

Нагадаємо, що Путін визнав, що заздрить Сі Цзіньпіну та успіхам Китаю, який здійснив "колосальний ривок". Голова держави-агресора також відзначив ефективну систему зміцнення держави, збудовану в Китаї.

Раніше Фокус повідомляв, що на тлі візиту Сі Цзіньпіна до РФ українські дипломати заявили, що готові до діалогу з Пекіном. Представник українського МЗС Олег Ніколенко висловив сподівання, що Китай вплине на Кремль, щоб розв'язана в Україні війна скоріше завершилася.