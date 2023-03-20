У Китая с Россией "общие или схожие цели", — Си Цзиньпин на встрече с Путиным

По словам председателя КНР и лидера компартии Китая, "под твердым руководством" российского президента развитие РФ значительно улучшилось. Он также выразил уверенность, что россияне поддержат Путина на выборах 2024 года.

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В понедельник, 20 марта, на встрече с главой Кремля Владимиром Путиным председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что у Пекина и Москвы схожие цели. Об этом сообщает CNN.

"У наших стран действительно общие или схожие цели. Мы предпринимаем усилия для процветания наших стран… мы можем сотрудничать или работать совместно ради достижения этих целей", — заявил китайский лидер.

Си Цзиньпин, недавно ставший рекордсменом по числу сроков нахождения у власти в коммунистическом Китае, на встрече в Кремле также сказал Путину, что рад вновь посетить РФ по его личному приглашению. Он подчеркнул, что Россия — первая страна, в которую он приехал после переизбрания, и в довершение всего пожелал победы Владимиру Путину на президентских выборах 2024 года.

"Я знаю, что выборы президента в России в следующем году. Под вашим твердым руководством развитие России значительно улучшилось. Я верю, что российский народ будет и впредь решительно вас поддерживать", — сказал он.

По его словам, Китай "высоко ценит" российско-китайские связи и то, что обе страны могут совместно развиваться для достижения своих целей.

Напомним, что Путин признал, что завидует Си Цзиньпину и успехам Китая, который совершил "колоссальный рывок". Глава страны-агрессора также отметил эффективную систему укрепления государства, выстроенную в Китае.

Ранее Фокус сообщал, что на фоне визита Си Цзиньпина в РФ украинские дипломаты заявили, что готовы к диалогу с Пекином. Представитель украинского МИДа Олег Николенко выразил надежду, что Китай повлияет на Кремль с тем, чтобы развязанная в Украине война поскорее завершилась.