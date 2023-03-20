"Мы готовы к диалогу с Китаем": в МИД Украины отреагировали на визит Си Цзиньпина в Россию

Спикер МИД Олег Николенко заявил, что Украина ожидает от Китая влияния на Кремль для прекращения войны. Также украинские дипломаты готовы говорить с китайскими коллегами о восстановлении мира с учетом территориальной целостности страны.

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В Министерстве иностранных дел Украины следят за визитом президента КНР Си Цзиньпина в Москву. В ведомстве надеются, что правительство Китая сможет повлиять на Кремль. Комментарий МИД передали журналисты медиа "Суспільне".

"Мы ожидаем, что Пекин использует свое влияние на Москву, чтобы положить конец агрессивной войне против Украины", — заявил спикер министерства Олег Николенко.

По словам Николенко, глава МИД Дмитрий Кулеба беседовал со своим китайским коллегой. Украинский министр отметил, что в основе всех дипломатических усилий должно лежать восстановление территориальной целостности Украины.

"Мы готовы вести более тесный диалог с Китаем с целью возобновления мира в Украине в соответствии с принципами, закрепленными в Уставе ООН и последней резолюции Генассамблеи ООН по этому поводу", — заверил представитель МИД.

Напомним, 20 марта лидер КНР Си Цзиньпин прибыл в Москву. Он будет обсуждать с президентом страны-агрессорки "мирную инициативу" Китая.

Также 20 марта росСМИ опубликовали статью Си Цзиньпина об отношениях Китая с Россией. Он назвал их в материале "главным приоритетом дипломатии", а войну — "украинским кризисом".

В МИДе Китая отреагировали на ордер на арест Путина. В китайском министерстве требуют от МУС уважения к "иммунитету глав государств".