"Ми готові до діалогу з Китаєм": у МЗС України відреагували на візит Сі Цзіньпіна у Росію

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що Україна очікує від Китаю впливу на Кремль для припинення війни. Також українські дипломати готові розмовляти з китайськими колегами про відновлення миру з урахуванням територіальної цілісності країни.

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У Міністерстві закордонних справ України слідкують за візитом президента КНР Сі Цзіньпіна до Москви. У відомстві сподіваються, що уряд Китаю зможе вплинути на Кремль. Коментар МЗС передали журналісти "Суспільного".

"Ми очікуємо, що Пекін використає свій вплив на Москву, щоб покласти край агресивній війні проти України", — заявив речник міністерства Олег Ніколенко.

За словами Ніколенка, голова МЗС Дмитро Кулеба мав розмову зі своїм китайським колегою. Український міністр наголошував на тому, що в основі усіх дипломатичних зусиль має лежати відновлення територіальної цілісності України.

"Ми готові вести більш тісний діалог з Китаєм з метою відновлення миру в Україні відповідно до принципів, закріплених у Статуті ООН та останній резолюції Генасамблеї ООН з цього приводу", — запевнив речник МЗС.

Нагадаємо, 20 березня лідер КНР Сі Цзіньпін прибув до Москви. Він обговорюватиме з президентом країни-агресорки "мирну ініціативу" Китаю.

Також 20 березня росЗМІ опублікували статтю Сі Цзіньпіна про відносини Китаю з Росією. Він назвав їх у матеріалі "головним пріоритетом дипломатії", а війну — "українською кризою".

У МЗС Китаю відреагували на ордер на арешт Путіна. У китайському міністерстві вимагають від МКС поваги до "імунітету глав держав".