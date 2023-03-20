Ордер на арешт Путіна в Гаазі: Китай вимагає від МКС "поважати імунітет президентів"

За словами представника китайського МЗС Ван Веньбіна, Міжнародний кримінальний суд зобов'язаний уникати "політизації та подвійних стандартів". Китай та Росія не визнають юрисдикцію цього органу.

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Міжнародний кримінальний суд має уникати "політизації, подвійних стандартів та поважати імунітет глав держав". Про це сказав 20 березня представник МЗС Китаю Ван Веньбінь, пише агентство AFP.

Гаазький суд зобов'язаний займати об'єктивну та неупереджену позицію і поважати імунітет президентів відповідно до міжнародного права, зазначив китайський дипломат.

Веньбінь торкнувся питання повномасштабної війни в Україні, яке, на його думку, можна вирішити лише у діалозі та переговорах. Така заява МЗС Китаю прозвучала у день візиту президента Сі Цзіньпіна до Москви та його майбутньої зустрічі з російським колегою Володимиром Путіним.

Варто наголосити, що Китай, Росія та США не ратифікували так званий Римський статут МКС, тому не визнають юрисдикції Міжнародного кримінального суду.

Аналітики вважають, що дії Сі Цзіньпіна не призведуть до примирення між Росією та Україною, але за його поїздкою уважно стежитимуть у західних столицях.

Ордер на арешт Путіна від МКС: Кремль "продовжує працювати"

У Кремлі спокійно ставляться до ордера на арешт Путіна, заявив на брифінгу 20 березня речник президента РФ Дмитро Пєсков.

"Ми спостерігаємо таку кількість відверто ворожих проявів щодо нашої країни і нашого президента у світі. Ми це фіксуємо, але якщо кожен ворожий прояв приймати близько до серця, нічого доброго не вийде", — зауважив Пєсков.

Москва ставиться до цього спокійно і все ретельно фіксує, підкреслив він.

"Продовжуємо працювати. Продовжує, головне, працювати і президент", — сказав Пєсков.

Китай може допомогти Росії у великій війні з Україною

Зустріч дає Путіну та Сі шанс показати, що у них є "могутні партнери" в період напружених відносин із Вашингтоном, сказав Associated Press експерт із китайсько-російських відносин Американського університету у Вашингтоні Джозеф Торігян.

"Китай може дати зрозуміти, що він зробить навіть більше, щоб допомогти Росії. А якщо відносини зі Сполученими Штатами продовжать погіршуватися, вони могли б допомогти Росії у її війні з Україною", — зазначив він.

Деякі експерти проводять паралелі між територіальними претензіями Росії в Україні із амбіціями Пекіна в Тайвані.

Поїздка до Москви була після несподіваного оголошення про дипломатичну відлигу між Іраном і Саудівською Аравією після зустрічі в Пекіні, це був пропагандистський переворот для уряду Сі Цзіньпіна, зазначили журналісти.

"Сі хоче, щоб його сприймали як світового діяча, який відіграє конструктивну роль, говорячи про мир. Сі навряд чи буде тиснути на Путіна, щоб він припинив війну. Пекін не витрачатиме політичний капітал на те, щоб змусити Москву укласти мир, особливо якщо вони не думають, що це їм щось дасть", — припустив Торігян.

Нагадаємо, що в Білому домі відкрито говорять про погрози від Китаю та Росії. Обидві країни хочуть підірвати міжнародний лад, встановлений після Другої світової війни США та їх союзниками.

Тайвань у день візиту Сі Цзіньпіна до Москви розпочав військові навчання із залученням літаків та підводних човнів.