Підривають світовий порядок: у США заявили про небезпеки, що йдуть від Росії та Китаю (відео)

Володимир Путін та Сі Цзіньпін хочуть переписати правила гри, встановлені Штатами та їх союзниками після Другої світової війни, вважають у Білому домі. Пекін досі не засудив повномасштабного вторгнення в Україну.

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Китай та Росія проти міжнародного порядку, який встановили після Другої світової війни США та їхні союзники. Таку думку висловив 19 березня координатор Ради національної безпеки Білого дому із стратегічних комунікацій Джон Кірбі в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Обидві країни підривають міжнародний порядок. Президенти РФ та Китаю Володимир Путін та Сі Цзіньпін хочуть переписати правила гри", — зазначив Кірбі.

У білому домі помітили зміцнення співпраці РФ та КНР останнім часом

За його словами, доказом цього є зміцнення співпраці щодо РФ та КНР останнім часом.

"Китай не засудив вторгнення Путіна в Україну. Вони досі купують російські енергоресурси. Пекін підтримує твердження Путіна, що повномасштабна війна в Україні — це помилка Заходу", — наголосив він.

США уважно спостерігають за перебігом зустрічі Путіна та Сі Цзіньпіна в Москві. Заклик китайського лідера до припинення вогню спробуватиме визнати завоювання ЗС РФ в Україні, заявив Кірбі.

В адміністрації президента США Джо Байдена сподіваються, що Сі Цзіньпін зателефонує українському колезі Володимиру Зеленському, щоб почути думку України, додав він.

Байден хоче зберігати відкриті лінії спілкування з Пекіном, при цьому обидві країни значно збільшують витрати на озброєння, зазначив координатор.

Нагадаємо, що глава КНР перед візитом до Москви розповів про ставлення до великої війни в Україні. На думку Сі Цзіньпіна, складні проблеми не мають простих рішень.

Путін вважає відносини Росії та Китаю "наріжним каменем регіональної та глобальної стабільності".

З 15 по 19 березня в Оманській затоці проводилися спільні морські навчання армій Китаю, Ірану та Росії.