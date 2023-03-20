Подрывают мировой порядок: в США заявили об опасностях, исходящих от России и Китая (видео)

Владимир Путин и Си Цзиньпин хотят переписать правила игры, установленные Штатами и их союзниками после Второй мировой войны, считают в Белом доме. Пекин до сих пор не осудил полномасштабное вторжение в Украину.

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Китай и Россия против международного порядка, который установили после Второй мировой войны США и их союзники. Такое мнение выразил 19 марта координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью телеканалу Fox News.

"Обе страны подрывают международный порядок. Президенты РФ и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин хотят переписать правила игры", — отметил Кирби.

В белом доме заметили укрепление сотрудничества РФ и КНР в последнее время

По его словам, доказательством этого являются укрепление сотрудничества и отношении РФ и КНР в последнее время.

"Китай не осудил вторжение Путина в Украину. Они до сих пор покупают российские энергоресурсы. Пекин поддерживает утверждения Путина, что полномасштабная война в Украине — это ошибка Запада", — подчеркнул он.

США внимательно наблюдают за ходом встречи Путина и Си Цзиньпина в Москве. Призыв китайского лидера к прекращению огня будет попыткой признать завоевания ВС РФ в Украине, заявил Кирби.

В администрации президента США Джо Байдена надеются, что Си Цзиньпин позвонит украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, чтобы услышать точку зрения Украины, добавил он.

Байден хочет сохранять открытые линии общения с Пекином, при этом обе страны значительно увеличивают траты на вооружения, заключил координатор

Напомним, что глава КНР перед визитом в Москву рассказал об отношении к большой войне в Украине. По мнению Си Цзиньпина, у сложных проблем нет простых решений.

Путин считает отношения России и Китая "краеугольным камнем региональной и глобальной стабильности".

С 15 по 19 марта в Оманском заливе проводились совместные морские учения армий Китая, Ирана и России.