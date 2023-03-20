Ордер на арест Путина в Гааге: Китай требует от МУС "уважать иммунитет президентов"

По словам представителя китайского МИД Ван Вэньбина, Международный уголовный суд обязан избегать "политизации и двойных стандартов". Китай и Россия не признают юрисдикцию этого органа.

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Международный уголовный суд должен избегать "политизации, двойных стандартов и уважать иммунитет глав государств". Об этом сказал 20 марта представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, пишет агентство AFP.

Гаагский суд обязан занимать объективную и беспристрастную позицию и уважать иммунитет президентов в соответствии с международным правом, указал китайский дипломат.

Вэньбинь коснулся вопроса полномасштабной войны в Украине, который, по его мнению, можно решить только в диалоге и переговорах. Такое заявление МИД Китая прозвучало в день визита президента Си Цзиньпина в Москву и его предстоящей встречи с российским коллегой Владимиром Путиным.

Стоит подчеркнуть, что Китай, Россия и США не ратифицировал так называемый Римский статут МУС, поэтому не признает юрисдикции Международного уголовного суда.

Аналитики считают, что действия Си Цзиньпина не приведут к примирению между Россией и Украиной, но за его поездкой будут пристально следить в западных столицах.

Ордер на арест Путина от МУС: Кремль "продолжает работать"

В Кремле спокойно относятся к ордеру на арест Путина, заявил на брифинге 20 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении нашей страны и нашего президента в мире. Мы это фиксируем, но если каждое враждебное проявление принимать близко к сердцу, ничего хорошего не получится", — заметил Песков.

Москва отновится к этому спокойно и все тщательно фиксирует, подчеркнул он.

"Продолжаем работать. Продолжает, главное, работать и президент", — заключил Песков.

Китай может помочь России в большой войне с Украиной

Встреча дает Путину и Си шанс показать, что у них есть "могущественные партнеры" в период напряженных отношений с Вашингтоном, сказал Associated Press эксперт по китайско-российским отношениям Американского университета в Вашингтоне Джозеф Торигян.

"Китай может дать понять, что он сделает даже больше, чтобы помощь России. А если отношения с Соединенными Штатами продолжат ухудшаться, они могли бы помочь России в ее войне с Украиной", — отметил он.

Некоторые эксперты проводят параллели между территориальными претензиями России в Украине с амбициями Пекина в Тайване.

Поездка в Москву последовала за неожиданным объявлением о дипломатической оттепели между Ираном и Саудовской Аравией после встречи в Пекине, это был пропагандистский переворот для правительства Си Цзиньпина, отметили журналисты.

"Си хочет, чтобы его воспринимали как мирового деятеля, который играет конструктивную роль, говоря о мире. Си вряд ли будет давить на Путина, чтобы он прекратил войну. Пекин не будет тратить политический капитал на то, чтобы заставить Москву заключить мир, особенно если они не думают, что это им что-то даст", — предположил Торигян.

Напомним, что в Белом доме открыто говорят об угрозах от Китая и России. Обе страны хотят подорвать международный порядок, установленный после Второй мировой войны США и их союзниками.

Тайвань в день визита Си Цзиньпина в Москву начал военные учения с привлечением самолетов и подлодок.