"Жодних перемовин": Путін заявив, що отримав від України секретну мирну пропозицію

За словами президента РФ, Україна нібито відмовилась від своїх пропозицій вже на наступний день після того, як їх отримав Кремль. Які саме це були пропозиції Путін не уточнив.

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Україна через Туреччину нібито передавала російській владі "пропозицію" щодо укладання певних мирних домовленостей. Про це заявив президент РФ Володимир Путін повідомило російське пропагандистське видання "РИА Новости".

"Туреччина теж виступила з ініціативою з приводу ситуації в Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди з приводу безпеки об'єктів атомної енергетики. Ми погодилися, а потім очільник київського режиму заявив: "Жодних перемовин", — сказав Путін.

За його словами, турецька сторона, висуваючи свою пропозицію, посилалася на Україну, а "через день" Туреччині нібито довелося повідомити про відмову української влади від переговорів.

Президент РФ уточнив, що сигналом про те, що Україна не готова до перемовин стала презентація Плану перемоги Володимиром Зеленським на засіданні Верховної Ради.

Що саме пропонував Київ, Путін не розкрив, проте підкреслив, що переговори призвели б до скасування воєнного стану в Україні та президентських виборів.

"Мабуть, до цього не готові. М'яч на їхньому боці", — зазначив Путін.

Він також відмовився оцінити від одного до десяти шанси врегулювання російсько-української війни, підкресливши, що вважає недоречним називати будь-які цифри чи бали.

Зазначимо, на сайті Фокусу є розділ новини України, де ви зможете прочитати про найцікавіші події нашої країни.

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