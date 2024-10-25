"Вигорілий слід" як символ поразки: у ЗСУ показали "дорогу смерті" на Курщині (відео)

Росіяни прозвали шлях між населеними пунктами на власній території "дорогою смерті". ЗС РФ втратили там техніки на мільйони доларів.

Related video

Українське командування показало "дорогу смерті" в Курській області РФ. Про це відомо з публікації пресслужби Генерального штабу ЗСУ від 25 жовтня.

"Десантники та інші підрозділи Збройних Сил України методично нищили військову техніку супротивника, залишаючи від неї лише згарища й уламки. Найбільші втрати техніки зазнала сумнозвісна російська 155 бригада морської піхоти", — зазначили у Генштабі.

З відео, знятого 82 окремою десантно-штурмовою Буковинською бригадою Десантно-штурмових військ ЗС України, відомо, що "дорогою смерті" росіяни прозвали сполучення між селом Снагість та хутором Зелений Шлях. Шлях простягається на 14 кілометрів.

Снагість та Зелений Шлях на мапі бойових дій Фото: Deep State

У бригаді підкреслили, що дорога перетворилась на "кладовище" знищеної військової техніки ЗС РФ. Серед уражених цілей — БТР, БМД, танк, БМП тощо. Загальна вартість втраченої Росією техніки сягає мільйонів доларів.

"Це шлях встелений знищеною ворожою технікою, вигорілий слід, який залишив ворог, зазнаючи поразки", — підкреслили в 82 ОДШБр.

Десантники 82 ОДШБр та інші підрозділи Збройних Сил України методично стирали військову техніку супротивника з лиця землі, залишаючи лише згарища й уламки від так званої "другої армії світу". Найбільші втрати техніки зазнала сумнозвісна 155 бригада морської піхоти.

Також у Генштабі повідомили, що протягом доби на Куп’янському напрямку відбулося 14 ворожих атак. Бої точилися в районі Голубівки, Піщаного, Лозової, Кругляківки, Новоосинового, Колісниківки та Вишневого.

Нагадаємо, у Міноборони РФ заявили про ліквідацію командного пункту українського підрозділу БПЛА разом з командиром і півсотнею пілотів. Військовослужбовець Роберт "Мадяр" Бровді сам прокоментував власне "знищення".

У Forbes спрогнозували помсту бригади НГУ "Кара-Даг" в районі Селидового. Однак, за оцінкою експертів, навіть ця лють місто від захоплення ворогом не врятує.