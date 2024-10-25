"Уже 12-та ліквідація": "Мадяр" відреагував на повідомлення Міноборони РФ про свою загибель (відео)
Командир 414-го окремого полку також розповів про віхове досягнення свого підрозділу: захисники подолали цифру в 1000 знищеної техніки окупаційного угруповання.
Коментуючи повідомлення Міноборони РФ про нібито ліквідацію командного пункту українського підрозділу БПЛА з командиром і 50 пілотами, очільник 414-го окремого полку ОПУБАС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що ліквідацію скасовують. Він також показав спалену російську техніку — підсумок роботи своїх підопічних. Про це йдеться в Telegram-каналі підрозділу.Важливо
На одному з показаних кадрів у танка, що палає, вогонь йде навіть зі ствола.
На відео показано ураження бойової броньованої машини (ББМ), судячи з наслідків, автор ролика зробив висновок про серйозну детонацію. Бровді також розповів про віхове досягнення свого підрозділу: вперше бійці підрозділу подолали цифру в 1000 знищеної ворожої техніки.
Також було показано низку знищених гаубиць і САУ.
Нагадаємо, що, за даними Forbes, "Кара-Даг" помститься за своїх побратимів, але Селидове від окупації це не врятує.
Також повідомлялося, що російські війська прагнуть ліквідувати плацдарм на Донбасі, що стримує натиск на Лиман і Сіверськ.
Зі свого боку, президент РФ Володимир Путін заявив, що отримав від України секретну мирну пропозицію. За його словами, Київ нібито відмовився від своїх пропозицій уже наступного дня.