Путін заявив, що ЗС РФ оточили ЗСУ в Курській області: Сирський відреагував

За словами головнокомандувача ЗСУ, з 8 серпня по теперішній час, російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 тисяч 819 осіб особового складу.

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Голова Кремля Володимир Путін під час саміту БРІКС сказав, що ЗС РФ нібито оточили українські сили в Курській області. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що це не так.

"Заява, оприлюднена главою країни-агресора на саміті БРІКС, про оточення українських військ у Курській області не відповідає дійсності. Це відверта дезінформація, яка не відображає реальної ситуації", — зазначив Сирський.

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За словами головнокомандувача ЗСУ, українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога.

"Попри запеклий тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці", — написав Сирський.

Він заявив, що починаючи з 8 серпня по теперішній час, російські війська на цій ділянці фронту втратили 17 тисяч 819 осіб особового складу:

безповоротні — 6662 особи;

санітарні — 10446 осіб;

полонені — 711 осіб.

Крім того, як заявив Сирський, втрати ворога за цей самий період в озброєнні та військовій техніці:

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню.

"Спасибі українським воїнам за стійкість, витримку і справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогу на всіх ділянках і напрямках фронту!" — написав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, у ЗСУ показали "дорогу смерті" в Курській області. Росіяни прозвали шлях між населеними пунктами на власній території "дорогою смерті". ЗС РФ втратили там техніки на мільйони доларів.

Також у ГУР повідомляли, що перші підрозділи військових із КНДР уже перебувають у Курській області. За інформацією розвідки, чисельність війська зараз становить 12 тисяч осіб, серед яких 500 офіцерів і три генерали.