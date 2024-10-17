Припинення транзиту через Україну призведе до підвищення тарифу на газ, — експерт

Наразі тариф на транспортування на 75% покривається за рахунок доходів від транзиту. Якщо цих доходів не стане — вартість послуги доведеться підвищувати у декілька разів.

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У разі зменшення чи припинення транзиту газу через Україну призведе до підвищення цін на транспортування газу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Зараз ці тарифи на 75% покриваються за рахунок доходів від транзиту. Якщо цих доходів не стане, то тариф на транспортування газів доведеться піднімати у декілька разів.

"Тариф доведеться підвищувати – це однозначно. На скільки – залежатиме від того, який обсяг транзиту буде з нового року і чи буде він взагалі", – розповів співрозмовник видання.

Втім, як вважає ексголова Оператора ГТС Сергій Макогон, тариф на транспортування зросте незначно.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 грн за кубічний метр. За моїми розрахунками, у разі нульового транзиту ця цифра зросте не більш як до 0,6 грн за куб", – прогнозував він влітку.

На його думку, беручи до уваги сьогоднішні ціни на газ для комерційних споживачів, загальна ціна постачання газу зросте не більше ніж на 3%, що не є критичним.

Джерело зазначає, що таке підвищення тарифів населення не торкнеться, оскільки тариф на транспортування враховано у загальному тарифі на газ, який зафіксовано на рівні 7,96 грн за кубометр.

Від підвищення тарифу на транспортування зростуть витрати "Нафтогазу" через збільшення виплат за цим тарифом Оператору ГТС.

Нагадаємо, що у газосховищах України накопичено 12,2 млрд куб. м газу, на складах перебуває 3,1 млн тонн вугілля.