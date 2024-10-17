Прекращение транзита через Украину приведет к повышению тарифа на газ, — эксперт

Сейчас тариф на транспортировку на 75% покрывается за счет доходов от транзита. Если этих доходов не станет — стоимость услуги придется повышать в несколько раз.

Related video

В случае уменьшения или прекращения транзита газа через Украину приведет к повышению цен на транспортировку газа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Сейчас эти тарифы на 75% покрываются за счет доходов от транзита. Если этих доходов не станет, то тариф на транспортировку газов придется поднимать в несколько раз.

"Тариф придется повышать — это однозначно. На сколько — будет зависеть от того, какой объем транзита будет с нового года и будет ли он вообще", — рассказал собеседник издания.

Впрочем, как считает экс-глава Оператора ГТС Сергей Макогон, тариф на транспортировку вырастет незначительно.

"Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 грн за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 грн за куб", — прогнозировал он летом.

По его мнению, принимая во внимание сегодняшние цены на газ для коммерческих потребителей, общая цена поставок газа вырастет не более чем на 3%, что не является критичным.

Источник отмечает, что такое повышение тарифов населения не коснется, поскольку тариф на транспортировку учтен в общем тарифе на газ, который зафиксирован на уровне 7,96 грн за кубометр.

От повышения тарифа на транспортировку вырастут расходы "Нафтогаза" из-за увеличения выплат по этому тарифу Оператору ГТС.

Напомним, что в газохранилищах Украины накоплено 12,2 млрд куб. м газа, на складах находится 3,1 млн тонн угля.