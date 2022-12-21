"Есть что обсудить": Байден отреагировал на визит Зеленского в США

Американский лидер пожелал своем украинскому коллеге счастливого полета и заметил, что с нетерпением ждет встречи с Владимиром Зеленским.

Related video

Президент США Джо Байден выразил нетерпение в ожидании визита лидера Украины Владимира Зеленского, который сейчас еще находится в пути в Вашингтон. Об этом Байден написал на своей официальной странице в Твиттере.

"Надеюсь, ваш полет проходит хорошо, Владимир. Я очень взволнован встречей с вами", — написал президент США.

Байден добавил, что ему есть о чем поговорить и есть что обсудить с президентом Украины.

Визит Владимира Зеленского в США: что о нем известно

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что "чрезвычайно важный" визит президента Владимира Зеленского в США 21 декабря опровергнет попытки России показать, что американско-украинские отношения остывают.

По его словам, поездка Зеленского, в частности, переговоры с президентом США Джо Байденом, дадут возможность объяснить реальную ситуацию в Украине, в каком вооружении нуждаются ВСУ и зачем оно им.

Советник главы ОП добавил, что президент Украины сможет показать американской политической элите реальный масштаб войны, ее истинный характер и важность ее завершения на правильных условиях.

"Важно лично объяснить, зачем нам нужны те или иные виды вооружений. В частности, бронетехника, новейшие системы ПРО и ракеты большой дальности", — сказал он.

Напомним, 21 декабря Владимир Зеленский сообщил, что отправился в США на встречу с Джо Байденом. Это первая зарубежная поездка президента с момента вторжения РФ. Американский лидер во время его визита может объявить о предоставлении ВСУ помощи на $2 млрд и систем ПВО Patriot.

СМИ писали, что Украина запросит у США ударные БПЛА и ракеты ATACMS. Ракеты ATACMS позволят бить на дистанцию до 280 км, а беспилотники наносить удары высокоточными снарядами Hellfire.