"Є що обговорити": Байден відреагував на візит Зеленського до США

Американський лідер побажав своєму українському колезі щасливого польоту та зауважив, що з нетерпінням чекає на зустріч із Володимиром Зеленським.

Related video

Президент США Джо Байден висловив нетерпіння в очікуванні візиту лідера України Володимира Зеленського, який зараз ще перебуває в дорозі до Вашингтона. Про це Байден написав на своїй офіційній сторінці у Твіттері.

"Сподіваюся, ваш політ проходить добре, Володимире. Я дуже схвильований зустріччю з вами", — написав Президент США.

Байден додав, що йому є про що поговорити та є що обговорити з Президентом України.

Візит Володимира Зеленського до США: що про нього відомо

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що "надзвичайно важливий" візит Президента Володимира Зеленського до США 21 грудня спростує спроби Росії показати, що американсько-українські відносини остигають.

За його словами, поїздка Зеленського, зокрема, переговори з Президентом США Джо Байденом, дадуть можливість пояснити реальну ситуацію в Україні, якого озброєння потребують ЗСУ і навіщо воно їм.

Радник глави ОП додав, що Президент України зможе показати американській політичній еліті реальний масштаб війни, її справжній характер та важливість її завершення на правильних умовах.

"Важливо особисто пояснити, навіщо нам потрібні ті чи інші види озброєння. Зокрема, бронетехніка, новітні системи ППО та ракети великої дальності", — сказав він.

Нагадаємо, 21 грудня Володимир Зеленський повідомив, що вирушив до США на зустріч із Джо Байденом. Це перша закордонна подорож президента з моменту вторгнення РФ. Американський лідер під час його візиту може оголосити про надання ЗСУ допомоги на $2 млрд та систем ППО Patriot.

ЗМІ писали, що Україна запросить у США ударні БПЛА та ракети ATACMS. Ракети ATACMS дозволять бити на дистанцію до 280 км, а безпілотники завдавати ударів високоточними снарядами Hellfire.