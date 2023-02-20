Ставки подняты до предела: Байден сломал игру не только Путину, но и Си Цзиньпину

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1. Американцы опередили агрессивное выступление президента России Путина и лицемерно-миротворческое выступления президента Китая Си Цзиньпина, которые решили сыграть с Западом в игру "плохого и хорошего полицейского". Теперь кому-то из них придется менять свою игру — Путину или Си.

2. Накануне "судьбоносного" выступления Путина по поводу годовщины российской агрессии против Украины США подняли геополитический ставки на самый высокий уровень, недосягаемый для путинской России, и четко определили окончательную "красную линию": Украина находится в зоне влияния и стратегической безопасности обновленного коллективного Запада, основанного на евроатлантических ценностях США и Европы.

3. Президент США Байден открыто бросил вызов Путину накануне его выступления и доказал решимость Америки помогать и защищать Украину.

4. Президент США показал, что он реально не боится российских угроз бомбардировок столицы Украины. Этот визит Байдена в Киев оказался похлеще, чем визит Пелоси на Тайвань, так унизивший Китай. Теперь пришла очередь Путина терпеть унижения на весь мир. Завтра в своем выступлении он будет делать вид, что ничего страшного не произошло.

5. Внезапный приезд американского президента Байдена в Украину — это мужественный и смелый шаг. Ведь еще ни один американский президент не приезжал в Европу поддержать своих союзников во время войны.

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