Ставки піднято до межі: Байден зламав гру не лише Путіну, а й Сі Цзіньпіну

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1. Американці випередили агресивний виступ президента Росії Путіна та лицемірно-миротворчий виступ президента Китаю Сі Цзіньпіна, які вирішили зіграти із Заходом у гру "поганого та доброго поліцейського". Тепер комусь із них доведеться міняти свою гру — Путіну чи Сі.

2. Напередодні "доленосного" виступу Путіна з приводу річниці російської агресії проти України США підняли геополітичні ставки на найвищий рівень, недосяжний для путінської Росії, і чітко визначили остаточну "червону лінію": Україна перебуває в зоні впливу та стратегічної безпеки оновленого колективу, заснованого на євроатлантичних цінностях США та Європи.

3. Президент США Байден відкрито кинув виклик Путіну напередодні його виступу та довів рішучість Америки допомагати та захищати Україну.

4. Президент США показав, що реально не боїться російських загроз бомбардувань столиці України. Цей візит Байдена до Києва виявився гіршим, ніж візит Пелосі на Тайвань, що так принизив Китай. Тепер настала черга Путіна терпіти приниження на весь світ. Завтра у своєму виступі він вдаватиме, що нічого страшного не сталося.

5. Раптовий приїзд американського президента Байдена в Україну — це мужній і сміливий крок. Адже ще жоден американський президент не приїжджав до Європи підтримати своїх союзників під час війни.

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