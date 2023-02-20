Візит Байдена до Києва: спецслужби США та РФ домовилися

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Не має значення, що "привіз" президент США в Україну. Найважливіше те, що він приїхав. До столиці воюючої країни. У період її найважливіших, основоположних у новітній історії подій — Революції Гідності та вторгнення недоімперії.

Писав і говорив неодноразово, що недоімперія байдужа до втрат, але вкрай болісно переживає поразки. Особливо ті, які вона сприймає як приниження. Візит Байдена до Києва — для Кремля приниження найвищого ладу.

Мені доводилося бувати у Білому домі та стикатися з їхніми протоколами безпеки для першої особи. Байдена охороняють найретельніше у світі. Ну, після Кім Чен Ина та Путіна, зрозуміло. Служба безпеки США має право заборонити президентові США виконувати ті чи інші дії, навіть якщо він наполягає. Проте візит відбувся.

Для мене візит Байдена означає не лише безпрецедентну рішучість керівництва США продемонструвати те, що воно контролює те, що відбувається у світі, а й те, що між спецслужбами США та РФ таки існує взаємодія. Інакше візит би не відбувся.

А це, з одного боку, мінімізує ризики ядерного апокаліпсису, а з іншого — робить переговори з недоімперією наприкінці літа практично неминучими. Тому що прагнення переговорів є суттю політики у демократичних країнах. При цьому будь-яких гарантій результативності переговорів не може бути.

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