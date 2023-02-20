Великий російський наступ на річницю вторгнення. Як це буде

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На своїй сторінці у Facebook я опублікував схему плану вторгнення РФ в Україну, яку розвідка США оприлюднила 12 лютого 2022 року. Як бачимо, росіяни не зважилися на десант в Одесі і через швидке захоплення мостів через Дніпро пішли у наступ на Херсон та Миколаїв.

Наша війна унікальна тим, що про війну та місяць вторгнення розвідка НАТО повідомила за чотири місяці. Про план нападу повідомили за дванадцять діб. Про точний час нападу повідомили за дві доби.

Наразі можна лише думати, що сталося б, якби на всіх цих маршрутах українські війська заздалегідь розгорнули оборону та підірвали мости. Без сумніву, що з такою точною інформацією втрати росіян були б у рази більшими, а жодних проривів та оточень на півдні вони б не здійснили.

Але якби великий наступ планувався зараз, інформація від союзників була б ще докладнішою. Фактично туману війни у сучасній війні на стратегічному рівні не існує, сучасні засоби радіоелектронної та космічної розвідки розкривають усі плани та бачать усі пересування військових угруповань. Тому нічого несподіваного та непередбачуваного на фронті РФ не зробить і на річницю вторгнення.

Росія змінила стратегію і замість намірів знищити Україну одним потужним ударом зараз намагається створити напругу та досягти переваги на широкому фронті. Тобто збільшує кількість військ на фронті, мобілізує промисловість для збільшення виробництва дронів, снарядів, ракет.

Фактично це означає, що ворог готується до наступу, але масштаби цього наступу — фронтова та прикордонна зона, а наступ прив'язаний не до якоїсь конкретної дати, а до створення сприятливих умов. Тобто ворог наступатиме там, де в нас погано облаштована, неглибока оборона, де слабка розвідка та управління, де вогневі засоби працюють неточно, де розташовані ослаблені та виснажені підрозділи. Характер бойових дій на другому році війни змінюється, масштабним діям і проривам має запобігти різке зниження боєздатності противника на певних ділянках фронту. Але маневри російських військ ми бачимо так само чітко, як і рік тому, тому раптовості не буде.

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