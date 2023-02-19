Іранська ракета, що збила літак ЦРУ. Зброя, якої немає в жодній країні світу

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На фото — іранська ракета "модель 358". Апофеоз розвитку оборонно-промислового комплексу країни-вигнанця, яка тривалий час перебуває під міжнародними санкціями.

Це навіть не ракета — це дивний, на перший погляд, гібрид зенітної ракети та баражуючого безпілотника. Конструкція виробу абсолютно нестандартна — робили з того, що Ірану доступно, робили з фантазією та вогником, і на виході отримали унікальну, універсальну зброю, якої немає ні в кого у світі, і яку наш "Укроборонпром" ніколи не зробить.

Ракета компактна, легко розбирається на кілька частин, які можна переносити в рюкзаку. Стартує з примітивною направляючою за допомогою порохового прискорювача. У польоті використовує мініатюрний турбореактивний двигун, такий самий, який використовують в авіамоделях. Жодних дефіцитних деталей у ракеті немає, а керування нею доступне будь-якому моджахеду, який освоїв пульт від телевізора та мобільний телефон.

Висота польоту ракети — до 12 км, а дальність — до 100 км. Це, скажімо, дуже непристойні характеристики для такої зброї. Щоправда, швидкість польоту невелика, але достатня для знищення вертольотів, безпілотників, нешвидкісних літаків, бронетехніки, укріплень тощо.

Тривалість польоту ракети — 15 хвилин, тому ракета може баражувати у пошуках цілі. Виріб несе осколково-фугасну бойову частину вагою 10 кг. Підривник побудований на основі 16 лазерних датчиків мети, що продаються на аліекспресі.

Назва "зенітна ракета 358" цьому зброю дали ЦРУшники, коли в лютому 2020 року в Афганістані ракетою поза зоною ураження ПЗРК (набагато вище) було збито літак ЦРУ з бортовим номером 358.

А ми не маємо санкцій. Натомість є "Укроборонпром".

[ + – ] Опис деталей іранської ракети 358 Фото: Facebook/Юрій Касьянов [ + – ] Уламки літака ЦРУ з бортовим номером 358, збитого в лютому 2020 року в Афганістані іранською ракетою Фото: Facebook/Юрій Касьянов

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