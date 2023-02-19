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Іранська ракета, що збила літак ЦРУ. Зброя, якої немає в жодній країні світу

"Висота польоту ракети — до 12 км, а дальність — до 100 км. Це, прямо скажемо, дуже непристойні характеристики для такої зброї. Щоправда, швидкість польоту невелика, але достатня для знищення вертольотів, безпілотників, нешвидкісних літаків, бронетехніки, укріплень тощо". Думка.

Юрій Касьянов
Юрій Касьянов
Військовослужбовець ЗСУ
eye 8219
Іранська ракета 358
Фото: Facebook/Юрій Касьянов | Іранська ракета 358. Такою ракетою в лютому 2020 року в Афганістані поза зоною ураження ПЗРК збито літак ЦРУ з бортномером 358
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На фото — іранська ракета "модель 358". Апофеоз розвитку оборонно-промислового комплексу країни-вигнанця, яка тривалий час перебуває під міжнародними санкціями.

Це навіть не ракета — це дивний, на перший погляд, гібрид зенітної ракети та баражуючого безпілотника. Конструкція виробу абсолютно нестандартна — робили з того, що Ірану доступно, робили з фантазією та вогником, і на виході отримали унікальну, універсальну зброю, якої немає ні в кого у світі, і яку наш "Укроборонпром" ніколи не зробить.

Ракета компактна, легко розбирається на кілька частин, які можна переносити в рюкзаку. Стартує з примітивною направляючою за допомогою порохового прискорювача. У польоті використовує мініатюрний турбореактивний двигун, такий самий, який використовують в авіамоделях. Жодних дефіцитних деталей у ракеті немає, а керування нею доступне будь-якому моджахеду, який освоїв пульт від телевізора та мобільний телефон.

Висота польоту ракети — до 12 км, а дальність — до 100 км. Це, скажімо, дуже непристойні характеристики для такої зброї. Щоправда, швидкість польоту невелика, але достатня для знищення вертольотів, безпілотників, нешвидкісних літаків, бронетехніки, укріплень тощо.

Тривалість польоту ракети — 15 хвилин, тому ракета може баражувати у пошуках цілі. Виріб несе осколково-фугасну бойову частину вагою 10 кг. Підривник побудований на основі 16 лазерних датчиків мети, що продаються на аліекспресі.

Назва "зенітна ракета 358" цьому зброю дали ЦРУшники, коли в лютому 2020 року в Афганістані ракетою поза зоною ураження ПЗРК (набагато вище) було збито літак ЦРУ з бортовим номером 358.

А ми не маємо санкцій. Натомість є "Укроборонпром".

ракета 358 Іран Fullscreen
Опис деталей іранської ракети 358
Фото: Facebook/Юрій Касьянов
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Уламки літака ЦРУ з бортовим номером 358, збитого в лютому 2020 року в Афганістані іранською ракетою
Фото: Facebook/Юрій Касьянов

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