Иранская ракета, сбившая самолет ЦРУ. Оружие, которого нет ни в одной стране мира

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На фото — иранская ракета "модель 358". Апофеоз развития оборонно-промышленного комплекса страны-изгоя, длительное время находящейся под международными санкциями.

Это даже не ракета — это странный, на первый взгляд, гибрид зенитной ракеты и барражирующего беспилотника. Конструкция изделия совершенно нестандартная — делали из того, что Ирану доступно, делали с фантазией и огоньком, и на выходе получили уникальное, универсальное оружие, которого нет ни у кого в мире, и которое наш "Укроборонпром" никогда не сделает.

Ракета компактная, легко разбирается на несколько частей, которые можно переносить в рюкзаке. Стартует с примитивной направляющей с помощью порохового ускорителя. В полете использует миниатюрный турбореактивный двигатель, такой же, какие используют в авиамоделях. Никаких дефицитных деталей в ракете нет, а управление ею доступно любому моджахеду, освоившему пульт от телевизора и мобильный телефон.

Высота полета ракеты — до 12 км, а дальность — до 100 км. Это, прямо скажем, очень неприличные характеристики для такого оружия. Правда, скорость полета небольшая, но достаточная для уничтожения вертолетов, беспилотников, не скоростных самолетов, бронетехники, укреплений, и т. д.

Продолжительность полета ракеты — 15 минут, поэтому ракета может барражировать в поисках цели. Изделие несет осколочно-фугасную боевую часть весом 10 кг. Взрыватель построен на основе 16 лазерных датчиков цели, которые продаются на алиэкспрессе.

Название "зенитная ракета 358" этому оружие дали ЦРУшники, когда в феврале 2020 года в Афганистане ракетой вне зоны поражения ПЗРК (гораздо выше) был сбит самолет ЦРУ с бортовым номером 358.

А у нас нет санкций. Зато есть "Укроборонпром".

[ + – ] Описание деталей иранской ракеты 358 Фото: Facebook/Юрий Касьянов [ + – ] Обломки самолета ЦРУ с бортовым номером 358, сбитого в феврале 2020 года в Афганистане иранской ракетой Фото: Facebook/Юрий Касьянов

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