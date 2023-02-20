Визит Байдена в Киев: спецслужбы США и РФ договорились

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Неважно, что "привез" президент США в Украину. Важнее то, что он приехал. В столицу воюющей страны. В период ее важнейших, основополагающих в новейшей истории событий — Революции Достоинства и вторжения недоимперии.

Писал и говорил неоднократно, что недоимперия равнодушна к потерям, но крайне болезненно переживает поражения. Особенно те, которые она воспринимает, как унижение. Визит Байдена в Киев — для Кремля унижение высшего порядка.

Мне доводилось бывать в Белом доме и сталкиваться с их протоколами безопасности для первого лица. Байдена охраняют тщательнее всех в мире. Ну, после Ким Чен Ына и Путина, разумеется. Служба безопасности США имеет право запретить президенту США выполнять те или иные действия, даже если он настаивает. Тем не менее, визит состоялся.

Для меня визит Байдена означает не только беспрецедентную решимость руководства США продемонстрировать то, что оно контролирует происходящее в мире, но и то, что между спецслужбами США и РФ таки существует взаимодействие. Иначе бы визит не состоялся.

А это, с одной стороны, минимизирует риски ядерного апокалипсиса, а с другой — делает переговоры с недоимперией в конце лета практически неизбежными. Потому что стремление к переговорам является сутью политики в демократических странах. При этом каких-либо гарантий результативности переговоров нет и не может быть.

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