"Контрнаступление в ближайшие недели": визит Байдена в Украину был "прекрасным шагом", — экс-посол

Экс-посол в РФ Майкл Макфол отмечает существенную разницу в том, как войну оценивают представители США и Украины. Лидеры Запада говорят о поддержке насколько это понадобится. Украинцы же хотят "короткой войны".

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Бывший посол Соединенных Штатов в РФ Майкл Макфол приветствовал неожиданное появление в Киеве главы Белого дома Джо Байдена. Накануне, 20 февраля, президент США впервые приехал в Украину с начала масштабной войны с РФ. Об этом сообщает MSNBC.

В интервью журналистом дипломат назвал это "прекрасным шагом" со стороны Байдена и высказался о том, что это вдохновит украинцев.

Для Зеленского это стало дополнительной возможностью лично объяснить главе Белого дома, почему сейчас нужно быстрее поставлять дополнительные вооружения.

Дипломат побеседовал с представителями Киева на Мюнхенской конференции по безопасности и отметил значительную разницу в оценках войны представителей США и Украины.

"Все западные лидеры говорят, что будут поддерживать Украину столько, сколько понадобится. Украинцы же слышат о затяжной войне и это их беспокоит. Они хотят короткую войну. Они хотят поставок оружия, чтобы начать контрнаступление сейчас в ближайшие недели, месяцы. И я думаю Зеленский получил хорошую возможность, чтобы донести это президенту Байдену", — объяснил Макфол.

Макфол, хорошо знакомый с положением дел в РФ, отметил также, что Путин попытается убедить россиян, что российская армия выигрывает.

"Мы все знаем, что это не так, мы знаем, что что 2022 годы был годом победы Украины и поражения России. Но не забывайте, когда Путин говорит о войне, он не говорит о войне с Украиной, он говорит о войне с нами, о войне против НАТО", — сказал Макфол.

В свою очередь, обозреватель Fox News Карл Ров, цитируя заявления The Independent о том, что Байден официально начал свою президентскую кампанию с поездки в Киев, отметил, что в былые годы, в 1968 (Война во Вьетнаме, 2004 (Война в Ираке), даже разрешение военных конфликтов не позволяло действующему президенту переизбраться. Ров также напомнил о "слабой армии" и о "катастрофическом" выходе американских войск из Афганистана.

Напомним, что Москву уведомили о визите президента США в Киев. СМИ раскрыли новые подробности поездки главы Белого дома в Украину.

Ранее Фокус сообщал, что после визита Джо Байдена в Киев американского посла в РФ вызвали "на ковер".