Україна готова до нової атаки росіян і переходу в контрнаступ, — Резніков

Міністр заявив, що головною метою України у цій війні є розгром супротивника та звільнення всіх своїх територій.

Related video

Минулого року українці довели, що вони можуть не лише зупинити російську армію, а й перемогти її на полі бою. Таку думку висловив голова Міністерства оборони Олексій Резніков в інтерв'ю журналу Forbes.

Він заявив, що зараз триває процес накопичення ресурсів обома сторонами. Резніков заявив, що кожна сторона готова проявити ініціативу, і зараз українці очікують, що зробить противник.

"Ми готові до наступу росіян і готуємо контрнаступ. Наша головна мета у цій війні – перемогти, звільнивши всі тимчасово окуповані території, звільнивши наш народ та притягнути винних до відповідальності перед міжнародним трибуналом", — сказав міністр.

Він зазначив, що Україна разом із цивілізованим світом обов'язково переможе російських агресорів. "Минулого року ми довели, що Україна здатна не лише зупинити російську армію, а й перемогти її", — наголосив міністр.

Крім того, Резніков додав, що західна зброя допоможе українцям здобути перемогу.

"Ніхто не вірив, що Давид переможе Голіафа, але це сталося завдяки тому каменю в пращі. У нашому випадку Давид за допомогою зброї наших друзів переможе Голіафа", — резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Олексій Резніков заявляв, що Україна може отримати перші західні винищувачі протягом найближчих двох місяців.

Крім того, видання Politico з посиланням на свої анонімні джерела повідомляє, що Адміністрація президента США закликає Україну активізувати свої зусилля на фронті та завдати контрудару.