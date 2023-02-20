Украина готова к новой атаке россиян и переходу в контрнаступление, — Резников

Министр заявил, что главной целью Украины в данной войне является разгром противника и освобождение всех своих территорий.

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В прошлом году украинцы доказали, что они могут не только остановить российскую армию, но и победить ее на поле боя. Такое мнение выразил глава Министерства обороны Алексей Резников в интервью журналу Forbes.

Он заявил, что в настоящее время продолжается процесс накопления ресурсов обеими сторонами. Резников заявил, что каждая сторона готова проявить инициативу, и сейчас украинцы ожидают, что предпримет противник.

"Мы готовы к наступлению русских и готовим контрнаступление. Наша главная цель в этой войне – победить, освободив все временно оккупированные территории, освободив наш народ и привлечь виновных к ответственности перед международным трибуналом", — сказал министр.

Он отметил, что Украина вместе с цивилизованным миром обязательно победит российских агрессоров.

"В прошлом году мы доказали, что Украина способна не только остановить российскую армию, но и победить ее", — подчеркнул министр.

Кроме того, Резников добавил, что западное оружие поможет украинцам одержать победу.

"Никто не верил, что Давид победит Голиафа, но это произошло благодаря тому камню в пращи. В нашем случае Давид с помощью оружия наших друзей победит Голиафа", — резюмировал министр.

Напомним, 20 февраля Алексей Резников заявлял, что Украина может получить первые западные истребители в течение ближайших двух месяцев.

19 февраля издание Politico со ссылкой на свои анонимные источники сообщило, что Администрация президента США призывает Украину активизировать свои усилия на фронте и нанести контрудар.