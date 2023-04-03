Оккупанты запланировали выборы в оккупированной части Херсонской области, — ОК "Юг"

По словам спикера командования Владислава Назарова, в госреестр РФ внесли региональные представительства всего трех российских партий — "Единой России", КПРФ и ЛДПР. Нелегитимные выборы запланированы на осень 2023 года.

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Российские войска вместе с коллаборантами готовятся устроить "выборы" на временно оккупированных территориях Херсонской области. На левобережье проведение т.н. волеизъявления запланировано на осень 2023 года. Об этом 2 апреля рассказал спикер ОК "Юг" Владислав Назаров в Telegram.

В госреестр РФ уже внесены региональные представительства трех партий в Геническе и Мелитополе. Речь идет о "Единой России", "КПРФ" и "ЛДПР".

Назаров указывает на возможный дефицит коллаборантов или недоверие к ним со стороны оккупационных властей, так как в региональные представительства партий направили людей из РФ и оккупированного Крымского полуострова.

"В нескольких "регионалках" руководителей десантировали из России и оккупированного Крыма", — говорится в публикации.

По оценкам Херсонской ОВА, на временно оккупированной части области остается примерно 20-30% мирных жителей.

Напомним, что 27 марта в ОК "Юг" рассказали, как враг действует в Херсонской области. Войска РФ, по словам Натальи Гуменюк, реже обстреливают правобережье региона, поскольку Силы обороны успешно действуют в контрбатарейной борьбе.

Ранее стало известно, что россияне потеряли колонну бронемашин на Крымском мосту. По информации ГУР, пять машин З-СТС "Ахмат" предназначались для доукомплектации подразделения россиян в оккупированной в Херсонской области.