Изменили тактику атак: в ОК "Юг" рассказали, как действует враг в Херсонской области (видео)

Российские войска, отметила Наталья Гуменюк, стали реже обстреливать правобережье региона, так как Силы обороны успешно ведут контрбатарейную борьбу.

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Российские захватчики вынуждены изменить тактику ведения боевых действий в Херсонской области, поскольку Силы обороны успешно ведут контрбатарейную борьбу. В частности артиллерия ВС РФ стала реже обстреливать правый берег региона. Об этом 27 марта рассказала начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк в эфире "24 канала".

По ее словам, противник пытается применять более дальнобойное вооружение, например, самолеты с использованием управляемых авиационных бомб или системы залпового огня, так как используя для обстрелов танки, он не достигают желаемых результатов.

"Мы продолжаем выбивать врага с 20-30-километровой полосы, благодаря чему уже сегодня можно констатировать уменьшение обстрелов правобережья. Если в предыдущие сутки было 50-70 и до 100 обстрелов, то за прошедшие сутки было 20 обстрелов", – сказала Гуменюк.

Наталья Гуменюк об изменении тактики российских войск (смотреть с 01:20)

Однако все же российские оккупанты не отказались от тактики террора и ищут новые способы ударов по украинским населенным пунктам. Так недавно в результате обстрела российскими войсками была разрушена школа в населенным пункте Козацкий.

"Соблюдение норм международного гуманитарного права не их конек, и они продолжают собирать себе талмуды на международный трибунал", – подчеркнула Гуменюк.

Линия фронта в Херсонской области. Фото: Deepstatemap

Напомним, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 27 марта заявил, что "жаркий весенний сезон в Крыму" начался еще несколько месяцев назад. По его словам, на это указывают заявления мировых лидеров о том, что полуостров — неотъемлемая часть Украины и любые военные операции там абсолютно легитимны.

Артиллеристы одной из отдельных мотопехотных бригад рассказали, как ведут огонь по вражеским целям таким образом, чтобы оккупанты не нанесли ответный удар. По словам командира подразделения расчет гаубицы "Гиацинт" постоянно меняет позиции, однако все же сложено работать ночью, так как враг может быстро засечь позицию.